В субботу, 3 июля, в рамках 15-го тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» принимал дома речицкий «Спутник». Матч закончился победой случчан — 3:2. Игра прошла на стадионе «Городской» (Слуцк).

В первом тайме команды обменялись голами. Открыли счёт гости на 18-ой минуте матча. Полузащитник «Спутника» Артём Федянин, находясь в штрафной площади случчан, принял мяч грудью от партнёра, обработал его и отправил снаряд в дальний угол ворот. Случчане сравняли счёт на 37-ой минуте. Форвард «бело-синих» Стефен Альфред замкнул передачу головой от Андрея Потапенко. Больше забитых голов в первом тайме не было. Перерыв, 1:1.

Во втором тайме футболисты «Спутника» забили гол на 60-ой минуте матча. В этом эпизоде отличился Арсений Концедайлов. К голу привела удачная контратака гостей. Случчане во второй раз по ходу матча сравняли счёт на 69-ой минуте встречи. Полузащитник случчан Юрий Клочков удачно сыграл на добивании после выстрела Стефена Альфреда. Последний гол случчане забили на второй добавленной минуте, отличился вышедший на замену форвард случчан Кирилл Вергейчиик. Юольше забитых голов в матче не было, счёт 3:2 в пользу случчан.

Таким образом, после финального свистка ФК «Слуцк» вырвал победу у реч «Спутником» — 2:2.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» остался на 12-й строчке.

Следующий матч ФК «Слуцк» проведёт дома. В соперниках — ФК БАТЭ (Борисов). Следите за анонсом!