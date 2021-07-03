«Из области фантастики!» Гостья из Бреста рассказала, каким она увидела праздничный Слуцк

3 июля стал для нашей семьи вдвойне приятным, потому что приехали родственники из Бреста. Все вместе вышли в город прогуляться — надо же показать наш праздник гостям, да и просто побывать на людях, чего в последнее пандемическое время мы себе почти не позволяли.



Начали прогулку с улицы Виленской. Хоть и читали программу, что будет выставка сельхозтехники, но реально не ожидали, что будет так интересно. «Из области фантастики!» — назвали выставку мои гости.

По их словам, в Бресте они такого не видели никогда. Очень понравилось, что всё было открыто и доступно для детей — и за рулём посидеть, и в гудок погудеть, и селфи сделать. Единственное, что отметили мои брестчане, на полях такую технику, кроме комбайнов и тракторов, никогда не замечали. «Неужто у вас такая используется?» — поинтересовалась сестра. К сожалению, ничего не смогла ответить, потому что тоже что-то не видала.

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Потом прогулялись по парку. Здесь мои гости много внимания уделили мелким выставочным точкам. Везде задержались, вникли, рассмотрели и потрогали.

«Класс! — отметила сестра. — Приятно видеть, сколько всего раритетного сохранилось. Эти навалы мыльных пузырей, надувных танков и китайского ширпотреба в Бресте уже порядком надоели. Но вот таких тематических точек у нас на праздниках я не видела. Отличная идея!»

Тронуло до слёз одно мимолётное наблюдение. Присели на лавочке у фонтана отдохнуть. Рядом сидели мама с сыном лет 3−4. Малыш ел попкорн и нечаянно выронил пакет. Попкорн рассыпался вокруг лавки. Мама в нарядной одежде встала на колени и принялась собирать рассыпанное. Сестра чуть не прослезилась. «Брестчане тоже культурные, но чтоб настолько!!!», — сказала она.

После парка мы отправилась в центр города, надолго задержались возле Центра детского творчества. Наш самый маленький пятилетний гость отлично провёл там время: посмотрел животных, погладил черепаху, побросал мячики в цель, в общем, «оторвался». Причем всё это бесплатно. Этот факт приятно удивил его родителей.

На площади мы разжились «солдатской» кашей, тоже бесплатно, и на вкус было неплохо. После трёхчасовой прогулки по парку и городу — горячая каша оказалась очень кстати.

В общем, моим брестчанам праздник понравился.

Единственный «неприятный» момент — запрет на продажу спиртного. «Ну, понятно на выпускные запретить, но на праздник! — удивлялись гости. — Непонятное решение. В Бресте такого нет! Конечно, никто не пьёт из горла на главной сцене, употребляют культурно. Зачем вот так категорично? Это неправильно».

Когда мы уже покинули место празднования, стояли на остановке в ожидании автобуса, брестчане заметили: «А может и правильный этот ваш слуцкий сухой закон… Зато милиции не видно, патрулей только пару-тройку человек заметили… В нынешнее время — это тоже приятный бонус людям к празднику».

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