Как выглядели сотрудники ГАИ Слуцка в 80-е и 90-е годы. И на чём они ездили (уникальные архивные фото)

3 июля исполняется 85 лет со дня образования Госавтоинспекции Республики Беларусь. «Кур'ер» при помощи Слуцкого РОВД подготовил подборку ретрофотографий, как инспекторы ГАИ несли свою службу в 80-е, 90-е и «нулевые». Большинство фото публикуются впервые.