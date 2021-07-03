Как выглядели сотрудники ГАИ Слуцка в 80-е и 90-е годы. И на чём они ездили (уникальные архивные фото)

Анастасия Улащик
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3 июля исполняется 85 лет со дня образования Госавтоинспекции Республики Беларусь. «Кур'ер» при помощи Слуцкого РОВД подготовил подборку ретрофотографий, как инспекторы ГАИ несли свою службу в 80-е, 90-е и «нулевые». Большинство фото публикуются впервые.

Архивные фотографии Слуцкой ГАИ
Александр Валентинович Ивлев. Он возглавлял Слуцкую ГАИ 8 лет и 2 месяца — с марта 1976 года по май 1984 года. Фотографии: из архива Слуцкого РОВД для kurjer.info
Архивные фотографии Слуцкой ГАИ
Валерий Павлович Короленко. Он возглавлял Слуцкую Госавтоинспекцию 12 лет и 3 месяца (с января 1989 года по апрель 2001-го)
Архивные фотографии Слуцкой ГАИ
Бывший начальник отделения ГАИ Слуцкого ГРОВД Александр Ивлев рядом с «Москвичом» — служебным автомобилем ГАИ
Архивные фотографии Слуцкой ГАИ
Слева направо: госавтоинспектор МРЭО ГАИ Валерий Курдюк, начальник ГАИ Леонид Лещенко, инспектор ДПС Валерий Короленко, госавтоинспектор МРЭО ГАИ Михаил Цуба
Архивные фотографии Слуцкой ГАИ
Август 1987 года. Старший инспектор ДПС Валерий Короленко (слева) в Чернобыльской зоне
Архивные фотографии Слуцкой ГАИ
Август 1987-го, Чернобыльская зона. Старший инспектор ДПС Валерий Короленко (крайний слева) с сотрудниками на территории пункта дезактивации техники
Архивные фотографии Слуцкой ГАИ
Старший лейтенант милиции Валерий Короленко, старший инспектор ДПС, на профилактической беседе с учащимися школы № 7 (нынешняя гимназия № 2)
Архивные фотографии Слуцкой ГАИ
Старший лейтенант милиции Валерий Короленко, старший инспектор ДПС, на профилактической беседе с учащимися школы № 7 (нынешняя гимназия № 2)
Архивные фотографии Слуцкой ГАИ
1985 год. На фото крайний справа — инспектор ДПС Николай Метельский
Архивные фотографии Слуцкой ГАИ
1996 год. Инспекторы ДПС Андрей Мирончик, Владимир Мендык и Сергей Стрижнёв на подведении итогов служебной деятельности за полугодие
Архивные фотографии Слуцкой ГАИ
1996 год, подведение итогов служебной деятельности за полугодие. Николай Цыганок, ветеран МВД (на фото — слева) и капитан милиции Сергей Тишкевич, старший инспектор ДПС. В отражении зеркала на фото — Иван Хоменко, ветеран МВД (после Великой Отечественной войны он возглавлял ГАИ Слуцкого района в течение 15 лет)
Архивные фотографии Слуцкой ГАИ
1996 год. 60 лет со дня образования службы ГАИ в Беларуси. На фото в классе по служебной подготовке в форме — Михаил Климов, старший госавтоинспектор отделения ГАИ Слуцкого ГРОВД
Архивные фотографии Слуцкой ГАИ
1996 год. 60 лет со дня образования службы ГАИ в Беларуси. На фото в классе по служебной подготовке в форме — Михаил Климов, старший госавтоинспектор отделения ГАИ Слуцкого ГРОВД
Архивные фотографии Слуцкой ГАИ
Конец 90-х. Начальник ГАИ Валерий Короленко (справа) проверяет на линии работу экипажа ДПС. На фото слева — инспектор ДПС Сергей Ильичов
Архивные фотографии Слуцкой ГАИ
1999 год. Слева направо сотрудники в форме: начальник отделения ГАИ Валерий Короленко, инспектор по административной практике ОГАИ Николай Василевич, инспектор ДПС Николай Герасимяк
Архивные фотографии Слуцкой ГАИ
1999 год. Начальник отделения ГАИ Валерий Короленко
Архивные фотографии Слуцкой ГАИ
2008 год. Личный состав ОГАИ Слуцкого РОВД