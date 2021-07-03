«А в лесу воробьёв и тех нет». Что рассказал случчанин о подготовке перед отправкой на фронт после освобождения Случчины

Мало кто из ветеранов Великой Отечественной войны дожил до наших дней. И остаётся только сожалеть, что воспоминания участников исторических событий, их свидетельства уже нельзя зафиксировать. Ещё к 60-й годовщине Великой Победы в Беларуси проходила акция «Живые голоса войны». В музее деревни Городище сохранилось несколько аудиокассет с записями рассказов ветеранов Великой Отечественной войны.

Этих людей уже нет в живых, но можно послушать их рассказы. Несколько записей ученики Бокшицкой школы вместе с учительницей Натальей Бартошик транскрибировали (записали на бумагу) и дополнили сведениями с интернет-порталов «Подвиг народа», «Память народа».

Вот что рассказывал Фёдор Криваль, житель деревни Бокшицы, о первых месяцах после освобождения Случчины, когда его и других случчан призвали в армию и готовили к отправке на фронт.

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Призывник из деревни Бокшицы

«Родился я 5 мая 1926 года. Когда война началась, мне было 18 лет. Когда освободилась наша местность, полевой военкомат призывал всех мужчин, — рассказал Фёдор Криваль. — 19 июля 1944 года нас вызвали в Слуцк, собрали днём. Когда стемнело, повели до Весеи. Сопровождали вооружённые партизаны.

В Весее кто как ночевал. Назавтра довели до Кучина, потом на Уречье. Там подогнали товарные вагоны и погрузили.

Как учили новобранцев

Завезли нас в город Киров Смоленскай области, там загнали в лес. А в лесу воробьёв и тех нет. Нас готовили в лесу, обучали. Мы были в войсках артиллерии. Учились стрелять, тягали на себе пушки да через болота. Пробыли там 13 суток.

А потом прибежал посыльный, доложил: «Товарищ лейтенант, по тревоге — в расположение». Мы кинули пушку и прибежали в расположение. Нас начали собирать, дали по чарочке, сала американского, какое-то без шкурки оно было, по куску хлеба. Вот весь сухой паёк.

Ожидание

Был август. Пригнали нас на станцию, погрузили в товарняки и привезли в Колодищи под Минск. Там нас сотни было. Офицеры вербовали по специальности: кто — шофёры, кто — артиллеристы, кто — танкисты. Мы остались в Колодищах. Две казармы были трёхэтажные, там пробыли до 24 декабря.

На фронт

Готовилось наступление на Восточную Пруссию, и нас отправили на фронт. К нам пригнали с Жироговецких лагерей пополнение — они были уже мужики, что батьки наши, с 1902, 1906 года. Нас они называли «сынок, сынок, сынок».

Нас погрузили и повезли: из Слонима в Белосток. Разместили в здания, на которых были нарисованы черепа. Там, наверное, тысяч 4−5 солдат было. Были односельчане: из Уланово, Городища, Десятин. Потом нас вывели — леса не было, в кустарниках разместили, в землянках. В землянках тесно, людей много.

После подняли с землянок и погнали пешком в лес. Сколько мы шли, не знаю, пришли в лес, а там — машины. Нас начали распределять, кого в какую часть. Я попал в часть, где солдаты все фронтовики. Хорошо обращались с нами. У них продукты были, и мёд, и мясо, а мы — голодные, как собаки. Как на кухню идти, так они нас зовут: «Новички, идите, нате ведро».

Как служил Фёдор Криваль

Криваль Федор Николаевич служил в 53-й артиллерийской батарее 29-го стрелкового корпуса. Звание — гвардии красноармеец, вступил в РККА в 1944 году.

Награждён медалью «За боевые заслуги»

К награде Фёдор Криваль был представлен за самоотверженные действия во время разгрома фашистов в Восточной Пруссии.

«Участвовал во взятии города Эльбинг, где его орудие беспрерывно вело огонь по противнику, — написано в наградных документах. — 15 февраля 1945 года в районе города Глыня противник перешёл в контратаку. Тов. Криваль принял активное участие в отражении контратаки. Своим личным примером воодушевил бойцов своего расчёта на отражение атаки противника. И этого же дня был легко ранен в левую ногу». Другие награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.»

Фото Фёдора Криваля не сохранилось. Может быть, есть в живых родственники ветерана и они откликнутся, чтобы дополнить эту историю.