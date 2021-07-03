День независимости и День города-2021 продолжаются. Вечером 3 июля в Слуцке проходит праздник красок Холи в парке, концерт на набережной и дождь на всей территории. Смотрите фото «Кур'ера».

Праздник красок, дождь и концерт. Как проходит вечер Дня независимости-2021 в Слуцке (фото)
Фотографии: Олеся Белая
Праздник красок, дождь и концерт. Как проходит вечер Дня независимости-2021 в Слуцке (фото)

Праздник красок, дождь и концерт. Как проходит вечер Дня независимости-2021 в Слуцке (фото)

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Праздник красок, дождь и концерт. Как проходит вечер Дня независимости-2021 в Слуцке (фото)

Праздник красок, дождь и концерт. Как проходит вечер Дня независимости-2021 в Слуцке (фото)

Праздник красок, дождь и концерт. Как проходит вечер Дня независимости-2021 в Слуцке (фото)

Праздник красок, дождь и концерт. Как проходит вечер Дня независимости-2021 в Слуцке (фото)

Праздник красок, дождь и концерт. Как проходит вечер Дня независимости-2021 в Слуцке (фото)

Праздник красок, дождь и концерт. Как проходит вечер Дня независимости-2021 в Слуцке (фото)

Праздник красок, дождь и концерт. Как проходит вечер Дня независимости-2021 в Слуцке (фото)

Праздник красок, дождь и концерт. Как проходит вечер Дня независимости-2021 в Слуцке (фото)

Праздник красок, дождь и концерт. Как проходит вечер Дня независимости-2021 в Слуцке (фото)