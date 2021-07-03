Кризис, который мы переживаем в связи с пандемией коронавируса, — цветочки по сравнению с историческими катаклизмами прошлого. Недавно историки назвали худший год в истории человечества, и то, что происходило тогда, — настоящий Апокалипсис! Тем не менее человечество выжило даже в тех условиях. Что же нашим далёким предкам пришлось пережить?

Итак, шёл 536 год. На юге Европы наблюдался расцвет Византийской империи, на севере скакал по британским землям легендарный король Артур (или какой-то его прототип). Китай всё ещё пытался оправиться после падения империи Хань, там царили междоусобицы. В Индии заканчивался местный Золотой век и разваливалось государство Гуптов. В Южной Америке достигла пика развития цивилизация майя. В общем-то у всех всё было не так уж и плохо, несмотря на мелкие текущие проблемы. И вдруг…

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Тьма

Только сейчас археологи смогли объяснить причины этого события. Во множестве исторических хроник оно значится как сошествие небывалой тьмы, которая уничтожала всё живое.

Недавно, анализируя состав высокогорных ледников в Альпах, археологи установили, что в тот год произошло мощное извержение супервулкана в Исландии. Гигантское облако пепла поднялось в атмосферу Земли. Особенно его влияние ощущалось в Европе.

Однако вулканы проснулись не только в Исландии. В то же время наблюдалось извержение вулкана Сан-Сальвадор на Багамских островах, шалил Кракатау в Индонезии. В общем, человечество было атаковано со всех сторон.

Последствия были просто катастрофические. Естественно, никто не представлял себе, что такое вулканы и облака пепла в атмосфере. Максимум, что люди ещё кое-как понимали, — это солнечное затмение: полчаса немого ужаса и тьмы, после которого солнце возвращается обратно. А тут оно просто не вернулось! Возможно, именно этот год породил легенду о Тьме египетской в Библии, а также само выражение «конец света». В Скандинавии 536 год воплотился в легенду о Рагнарёке — Сумерках богов, когда в финальной битве были уничтожены все боги и люди остались без защиты и в полной темноте.

Было совершенно непонятно, когда наваждение кончится и кончится ли вообще. Но тьма — только малая часть бед, которые ожидали человечество в тот год.

Голод

Отсутствие солнечного света, а также изменения нормальных атмосферных процессов повлекли за собой небывалые наводнения в Южной Америке, а в Европе — страшную засуху. Естественно, последовал катастрофический неурожай.

О голоде того времени есть упоминания в летописях разных стран. Но если на севере к скудному плодородию земель как-то привыкли, для избалованного юга Европы с огромным количеством населения неурожайный год стал началом краха целых государств.

Конечно, впоследствии пыль всё-таки рассеялась. Но одним из главных последствий «тёмного» года стало общее похолодание и изменение климата Земли на несколько градусов, что привело к гибели урожаев и на последовавший за ним год, и на послеследующий… Запасы кончались, и человечество столкнулось с небывалым гуманитарным кризисом.

Чума

Не уверены, что такие совпадения бывают, и, возможно, чума началась всё-таки позже, на фоне голода, однако летописец Михаил Сирийский сообщает о начале великой эпидемии именно в злополучный 536 год.

Это была классическая чума во всём её ужасе. Никто не мог её избежать. Болезнь начала пожирать бедные кварталы, потом перекинулась на купцов, потом на знать и дошла до самого дворца. Дома стояли с открытыми дверями, так как все внутри умерли. В одной из хроник пишут, что «заходили внутрь воры, чтобы забрать чужие сокровища, и тут же падали замертво у входа».

Из Константинополя болезнь перекинулась на соседние города. В Египте некоторые летописи упоминают о городах, вымерших целиком. По всей Византийской империи чума унесла около половины населения.

Вероятно, это была первая пандемия бубонной чумы в истории Европы, после которой люди стали бояться чумы больше всего на свете. Ведь в ходе других болезней был хоть какой-то процент выздоравливающих. Заражённые чумой в те времена умирали через несколько дней и наверняка.

Снег летом

До Азии чума в тот момент не дошла. Впрочем, там были свои причины проклинать 536 год. Именно на территории Китая пепел, носившийся в атмосфере после многочисленных извержений, стал выпадать на землю, что полностью погубило и без того ослабленный «тёмным» летом урожай.

На следующий год в июле и августе выпал снег, и все немногочисленные посевы, которые удалось сделать из скудных запасов, снова убило под корень — на этот раз морозами.

Как свидетельствует летописец Нан Ши, за этим последовал такой голод, которого Поднебесная не видела в своей истории. В результате умерло около 70−80% населения государства.

В Скандинавии тем временем происходило нечто, что легенда впоследствии назовет трёхлетней зимой: помимо ужасного холода, стояла бесконечная засуха, так что начались лесные пожары. Многие города и поселения сгорели дотла и были оставлены. Немудрено, что в скандинавских легендах этот период описывают как конец света, в котором выжило всего два человека — Лив и Ливтрасир, и они заново начали человеческий род. Знакомо, не правда ли?

Крах империй

Итогом самого жуткого года в истории человечества, как считают историки, стал крах сразу нескольких цивилизаций.

Римская империя, которая переродилась в Византийскую и при императоре Юстиниане (как раз незадолго до злополучного года) начала возвращать себе былое могущество, сильно пострадала от голода и чумы. Дальше её ждало лишь постепенное ослабление под натиском обезумевших от трёхлетней зимы народов севера и племён востока.

Значительно сократились поселения в Альпах, Скандинавия была чуть ли не заброшена.

В Южной Америке катастрофические наводнения уничтожили цивилизацию моче в Перу. У майя в тот момент также наблюдается период продолжительной стагнации после расцвета. Скелеты из захоронений майя того времени показывают, что люди много болели, а их рацион был скудным.