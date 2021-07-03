Учёные создали защитную маску со встроенным детектором коронавируса. Как она работает

Группа исследователей из Гарвардского университета и Массачусетского технологического института разработала технологию создания компактных биосенсоров для выявления опасных вирусов, бактерий и токсинов. Опытный образец такого сенсора был встроен в лицевую маску, позволяющую обнаружить коронавирус SARS-CoV-2 в выдыхаемом человеком воздухе с точностью лабораторного ПЦР-теста.

Разработкой новой технологии обнаружения патогенов исследователи занялись ещё три года назад, задавшись целью создать сенсоры для обнаружения вирусов Зика и Эбола, а начавшаяся в 2020 году пандемия коронавируса стала поводом ускорить работу над проектом для создания готовых к массовому применению сенсоров. В основе новых биосенсоров лежит технология под названием wFDCF, которая, в отличие от аналогов, не требует помещения в сенсор живых клеток в водной среде. Вместо них для обнаружения вирусов используется сублимированный молекулярный механизм, способный распознавать органические молекулы.

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Для демонстрации возможностей технологии исследователи разместили компактный сенсор на обычном респираторе. Для активации устройства достаточно нажать кнопку, чтобы увлажнить сублимированные молекулы. После этого система начнёт анализировать выдыхаемые человеком капельки влаги, а через 90 минут результат анализа на коронавирус появится на помещённой в респиратор бумажной тест-полоске. В перспективе эта технология может найти и более широкое применение. По словам учёных, новые биосенсоры могут быть встроены не только в маски, но и в одежду. Например, ими можно будет оснащать лабораторные костюмы исследователей, работающих с опасными материалами, или одежду медицинских работников, а также военных, которые могут столкнуться с токсинами, включая нервно-паралитические газы. Усовершенствованные сенсоры смогут передавать данные о найденных веществах на подключённые к ним смартфоны.