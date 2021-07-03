Бывший начальник Слуцкой ГАИ рассказал, какой была инспекция полвека назад (большое интервью «Кур'ера»)

Госавтоинспекции Беларуси 3 июля исполняется 85 лет. К этой дате «Кур'ер» приготовил для наших читателей интервью с Александром Ивлевым, который руководил Слуцкой ГАИ восемь лет — с марта 1976 года по май 1984 года.



Бывший начальник Слуцкой ГАИ рассказал, какой была инспекция полвека назад, как работали провинциальные гаишники, когда не было камер, радаров, а вместо автобусов людей возили грузовики.

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В Любани

Из сельского хозяйства — в ГАИ

Александр Ивлев родился в деревне Заболотье Толочинского района Витебской области. Окончил техникум механизации сельского хозяйства. Работал по распределению на Могилёвщине на машинно-тракторной станции. Потом учил будущих трактористов в Полоцком училище механизации.

После четырёхлетней службы на Балтийском флоте Александр поступил в Белорусский институт механизации и сельского хозяйства (сейчас БГАТУ). Проучился там несколько месяцев и перевёлся на заочное отделение, чтобы устроиться на работу в ГАИ.

В 1962 году Ивлева направили в Любань автоинспектором. Ему было всего 25 лет.

Один на весь район без опыта и связей

«Других работников ГАИ в районе не было, — рассказывает Александр Валентинович. — Прежнего, который работал до меня, перевели в Копыльский район. Его семья осталась в Любани, и он приезжал по вечерам и на выходные. Я контактировал с ним, учился у него. Изучал документы, регламентирующие работу ГАИ. Через 8 месяцев после начала службы мне присвоили первое звание младшего лейтенанта

Дороги и машины на Любанщине в 1960-е

Дороги были слабым местом района. Они были гравийные и грунтовые, асфальта ни метра не было. Мелиорация в районе только начиналась. В некоторых заболоченных местах даже встречались гати: дороги, выложенные из стволов деревьев. В самой Любани три улицы были вымощены булыжниками, остальные покрытия не имели.

Транспорт в основном был государственный и колхозный. В районе было 20 с лишним колхозов и совхозов. Например, в совхозе «Любанский» насчитывалось около 100 машин. Частных автомобилей было только три. При мне один житель купил 24-ю «Волгу». Большое событие на то время. А вот мотоциклов было прилично — около 200. Это был самый ходовой транспорт для сельской местности. Большинство мотоциклистов не имели водительских прав, ездили без номерных знаков.

Пассажирскими перевозками по району занималась автобаза № 12, где имелось несколько автобусов и грузовые машины «ГАЗ-51» для перевозки людей с тентом и скамейками. «ГАЗы» использовали на маршрутах, где плохие дорожные условия не позволяли двигаться автобусам.

Какие были нарушители

Шлемов и ремней безопасности ещё не было, их ввели только в 1968 году. Очень многие ездили без прав. Была только одна автошкола — в ДОСААФ. Она работала в самой Любани, готовила водителей для армии и организаций. А человек, допустим, живёт за 30−40 км, и получить права — это, конечно, для него проблема. Были случаи, что водителей лишали прав, и работать было некому. А идёт посевная. Могли и бесправника посадить за руль.

Одним из самых опасных нарушений ПДД являлось управление в нетрезвом состоянии. В те времена в автохозяйствах не было предрейсовых медицинских осмотров. Алкотестеров тоже не было.

На селе часто нарушались правила перевозки людей. Перевозили в необорудованных для этого грузовых машинах, в кузовах самосвалов, в тракторных прицепах, в кузове стоя.

Например, водитель едет с работы на самосвале, люди идут: «Ванька, что ты, не остановишься, не подвезёшь нас?» Он: «Ну садитесь». Тогда по-простому было. Иногда это приводило к ДТП с травмами.

В Логойске

Перевод

В 1963 году Любанский район объединили со Старобинским. Меня назначили старшим инспектором. С кадрами было не густо. Нас было всего четыре человека.



После объединения я поработал до лета. В июне меня вызвали и сказали: «Переводим тебя в Логойск. Ты холостяк, тебе ничего не надо». Я ответил: «А мне и тут хорошо». Они мне: «Тебе сказали — и будь здоров, парень. Ты погоны носишь».

В Логойск меня перевели старшим автоинспектором. Пришлось 13 лет там работать. Были я и ещё один инспектор — два человека на район.

Хатынь, Никсон и Фидель Кастро



В Логойском районе была своя специфика работы. Через него проходила трасса Минск-Витебск с шириной проезжей части 6 метров. Рельеф местности сложный: сплошные повороты, крутые подъёмы и спуски. Некоторые водители не соблюдали правила и шли на обгон под предупреждающими знаками. Самыми распространёнными ДТП были столкновения.

Тогда строился мемориал «Хатынь». В 1969 году комплекс открыли, и была установка по партийной линии — посещать этот мемориал. Было модно ехать на «Курган Славы» и заодно в «Хатынь». В выходные дни приезжало по 70−80 тысяч человек.

Дополнительной помощи от милиции не было. Приходилось справляться своими силами. На месте нужно было организовать расстановку транспорта. Был постоянный поток: одни приезжали, другие уезжали. Ещё и люди ходили.

Помню, на открытие «Хатыни» прибыли первые секретари партии со всех республик. Никсон приезжал. Я его видел, как вас сейчас. Был с Кубы Фидель Кастро. Для подобных делегаций перекрывалась вся дорога от Плещениц до Минска. Весь отдел милиции дежурил на перекрёстках.

В Слуцке

Какой была Слуцкая ГАИ в 1970-е

В 1968 году я поступил в Высшую школу милиции, учился заочно. Когда окончил, нужно было «расти» в должности. А в Логойске потолок был — звание капитана. В 1976 году в Слуцке освободилась майорская должность начальника отделения ГАИ, мне её предложили.

В Слуцкой ГАИ тогда работали начальник, три инспектора, которые занимались профилактикой в автохозяйствах, и четыре инспектора ДПС, которые несли службу на дорогах. Со временем добавились ещё три должности: дознавателя, инженера, который отвечал за установку дорожных знаков, работу светофоров, и инспектора по административной практике.

ГАИ располагалась в здании РОВД на первом этаже. У нас было два маленьких кабинета. Один — для меня, начальника. А соседний — для всех остальных. Но надо сказать, что работники ГАИ — не кабинетные. Пришёл, получил инструктаж и поехал на свой участок.

Когда я только пришёл, в отделении была одна машина УАЗ, агитационный автобус и два мотоцикла. Каждому не хватало. Потом выделили «Жигули» для ДПС. Ещё была одна радарная установка.

Слуцк, «Явы» и легковушки

Процентов 15−20 ДТП на дорогах района совершали водители в нетрезвом состоянии, в том числе и мотоциклисты. Одних только «Яв» было в Слуцке 1300 штук. И по району, наверное, 800.

Был случай: парень на «Яве» ехал с подругой на танцы. Она боком села на заднее сиденье. Он на повороте скорость увеличил — надо же было показать, что ты «мастер вождения». Девочка кубарем с этого мотоцикла — и смертельный исход.

Каждый мотоциклист в каждом сельсовете нам был известен. Если у него не было, допустим, водительского удостоверения, то ему вручали официальное предупреждение: будешь ездить — изымем мотоцикл.

В частной собственности у жителей Слуцка было более тысячи «Жигулей» и 800 «Москвичей». Ну и в районе около 800 «Жигулей» и 500−600 «Москвичей».

Про светофоры

В 1976 году ещё не было объездной дороги вокруг Слуцка. Транзитный транспорт, который двигался по направлениям Минск-Микашевичи и Бобруйск-Барановичи, ехал через центр города и создавал массу проблем.

В городе был установлен только один светофор — на улице Ленина. Поэтому на перекрёстках совершалось много ДТП. Положение изменилось в конце 70-х, когда в области создали специальное учреждение — СМЭУ.

По заявкам ГАИ оно выделило Слуцку несколько светофоров. Их установили на Ленина, а позже — на других улицах. Также указанием горисполкома в городе запретили двигаться грузовым автомобилям. Число ДТП снизилось. Люди начали привыкать переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Легко ли было раньше работникам ГАИ

Однозначно на этот вопрос ответить нельзя. С одной стороны, сейчас намного больше транспорта. С другой — у работников ГАИ более узкая специализация.

Когда я работал один в районе, на мне висело всё: техосмотр, выявление нарушителей, транспорта без ТО, ДТП, регулировка движения, профилактические беседы в школах. Раздать плакаты, провести собрания по месту работы нарушителей, съездить в райисполком и выступить на радио… Не все такое выдерживали".