Как случчане отмечают 3 июля. Обзор Instagram

Отдел новостей
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В субботу, 3 июля, жители Слуцка празднуют День Независимости и День города. «Кур'ер» сделал подборку фото и видео, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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Публикация от Наталья Тупик (Корзун) (@tupiknata)

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Публикация от 𝒦𝒶𝓉𝑒𝓇𝒾𝓃𝒶 (@catherine_ks_)

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Публикация от Косик Кристина (@kosikkristina)

 

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Публикация от Косик Кристина (@kosikkristina)

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Публикация от Любовь Фёдорова (@ljubasha1992)

 

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Публикация от Елена (@ovena_)

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Публикация от Детский сад Нагорная Елена (@nahornayalena)

 

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Публикация от 𝒦𝒶𝓉𝑒𝓇𝒾𝓃𝒶 (@catherine_ks_)

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Публикация от Ekaterina Fedorovich (@ekaterina_fedorov)

 

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Публикация от Наталья Тупик (Корзун) (@tupiknata)

 

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Публикация от Крицкая Анастасия (@kritskaia948)

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Публикация от alexandr_pastushkov (@pastushkov_stihi)