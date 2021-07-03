Как случчане отмечают 3 июля. Обзор Instagram

В субботу, 3 июля, жители Слуцка празднуют День Независимости и День города. «Кур'ер» сделал подборку фото и видео, которые пользователи сами выложили в Instagram.
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