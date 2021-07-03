В субботу, 3 июля, проходят праздничные мероприятия, посвящённые Дню Независимости. Заодно в Слуцке решили отметить День города.

Как Слуцк празднует День Независимости-2021 и День города. Фото
Фото: Алексей Скрынников
Как Слуцк празднует День Независимости-2021 и День города. Фото
Как Слуцк празднует День Независимости-2021 и День города. Фото
Фотографии: Олеся Белая
Как Слуцк празднует День Независимости-2021 и День города. Фото

Как Слуцк празднует День Независимости-2021 и День города. Фото

Как Слуцк празднует День Независимости-2021 и День города. Фото

Реклама

Как Слуцк празднует День Независимости-2021 и День города. Фото

Как Слуцк празднует День Независимости-2021 и День города. Фото

Как Слуцк празднует День Независимости-2021 и День города. Фото
Фотографии: Алексей Скрынников
Как Слуцк празднует День Независимости-2021 и День города. Фото

Фейерверк, шествие, концерты. Программа праздника 3 июля здесь.