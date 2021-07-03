Эхо недели: 85 лет ГАИ, новый зампредседателя Слуцкого райисполкома и просьба главного врача

На этой неделе случчане готовились к празднованию Дня независимости и отмечали 77-летие освобождения Слуцка. ГАИ исполнилось 85 лет. Главный врач очень сильно попросил всех скорее привиться от «ковида», потому что скоро придёт новый штамм. А Николай Пенязь ушёл в отставку. Вместо него назначили Александра Хоревича.

В городе и районе

С 29 июня в реке Случь на пляже в 11-м городке и в водохранилище «Рудня» детям купаться нельзя .

. Николай Пенязь, заместитель председателя Слуцкого райисполкома по архитектуре и строительству, ушёл с должности. Вместо него 1 июля был назначен Александр Хоревич. Кто он такой, читайте по ссылке.

На Слуцком рынке появилась первая черника. Почём .

. В Слуцком районе снова разрешили посещать леса.

посещать леса. Слуцкий райисполком объявил аукцион. 11 августа будут продаваться три земельных участка в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Два — в самом Слуцке, один — в районе. Подробности — по ссылке .

. В инфекционном отделении Слуцкой ЦРБ идёт ремонт. Деньги на него дали спонсоры: сельхозпредприятия Слуцкого района.

Жалобы на шум

Случчанка пожаловалась в «Кур'ер», что в центральном офисе Беларусбанка в Слуцке иногда срабатывает сигнализация и мешает спать жителям прилегающего дома. Вслед за ней жильцы домов, которые находятся возле баров в центре города, пожаловались, что не могут уснуть из-за пьяных компаний.

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85 лет ГАИ

3 июля белорусской ГАИ исполнилось 85 лет. В связи с этим «Кур'ер» подготовил три публикации про историю Слуцкой ГАИ:

Годовщина освобождения Слуцка от немецко-фашистской оккупации

К этой дате «Кур'ер» подготовил рассказ об известном в Слуцке воине-освободителе. Октябрь Дубовик был заместителем председателя Слуцкого райисполкома, директором сельхозлицея. Но мало кто знает, что во время Великой Отечественной войны он был разведчиком и освобождал Случчину.

Коронавирус

Главный врач Слуцкой ЦРБ через «Кур'ер» очень сильно попросил жителей района как можно быстрее вакцинироваться. Скоро начнёт развиваться дельта-штамм коронавируса, — сказал Олег Лесников.

Политика

В Слуцком районе 4-х человек привлекли к административной ответственности по статье 19.11 КоАП РБ. Им вменили в вину репост публикаций из Telegram-каналов, признанных экстремистскими.

В понедельник, 28 июня, Виктор Бабарико выступил с последним словом на заседании суда по делу Белгазпромбанка. Он сказал, что не может признаться в преступлении, которого не совершал. Что ещё говорил Бабарико в тот день в суде, читайте здесь.

Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы и силовики провели масштабную антитеррористическую операцию.

Люди

Айгюн Гулиева из Слуцка живёт с ДЦП. Но это не помешало ей получить высшее образование — она дипломированный филолог. Айгюн рассказала «Кур'еру», как училась в школе и вузе, о своей мечте стать сценаристом и о планах на будущее.

Случчанин Сергей Щелкун осуществил свою давнюю мечту и завёл улиточную ферму. Он рассказал «Кур'еру», как выращивает съедобных улиток.

Происшествия

Житель Слуцка попытался инсценировать ДТП и 2 раза въехал в чужую машину.

Во вторник, 29 июня, в Слуцке на улице 14 Партизан напротив «Ямпольского» магазина сбили мотоциклиста, он жив.

29 июня около 23.30 в Солигорске возле магазина Green в Volkswagen Multivan врезался мотоцикл. 24-летнего мотоциклиста медикам спасти не удалось. Мужчина возле универмага «Слуцк» забрал со скамейки чужой телефон и ушёл. То же самое сделала и женщина возле «Виталюра». Их обоих ищет милиция.

На улице Жукова 1 июля случчанка обнаружила лежащего человека с окровавленной головой. Она вызвала ему «скорую».

Почитать и посмотреть

Александра Шагойко, наша путешественница по деревням Слуцкого района, сделала фоторепортаж из Оступища. Случчанка Наталья Бартошик умеет и любит собирать лекарственные травы. Она поделилась секретами этого мастерства.