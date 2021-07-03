И спасают, и калечат: топ-5 фактов о подушках безопасности

Ставшая неотъемлемой частью современных машин система безопасности ежегодно спасает множество жизней, но порой становится причиной гибели водителей и пассажиров.

Подушка безопасности автомобиля, надувающаяся в момент аварии, чтобы спасти водителя и пассажиров от травм, была запатентована в США в августе 1953 года Джоном Хетриком, инженером. Практически одновременно аналогичный патент в Германии получил Вальтер Линдерер, инженер. Однако доработки и внедрение этого изобретения заняли почти 20 лет, а массово устанавливать подушки безопасности на автомобили производители начали только в 90-х годах прошлого века.

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В США первым серийным автомобилем с фронтальными подушками безопасности стал выпущенный в 1974 году концерном General Motors Oldsmobile Toronado. Примечательно, что в 1976 году концерн на несколько лет отказался от этой опции на своих машинах из-за низкого спроса покупателей. На европейских машинах подушки безопасности впервые появились в 1981 году — тогда водительскую подушку начали опционально устанавливать на автомобиль Mercedes-Benz S-Class (W126).

1. «Воздушный мешок» без воздуха

Англоязычное название подушки безопасности (airbag) дословно переводится как «воздушный мешок». Наполнять подушки сжатым воздухом предлагали запатентовавшие их инженеры, но эксперименты показали, что сжатый воздух не может надуть подушку с необходимой скоростью. В 1964 году японский автомобильный инженер Ясузобуро Кобори создал подушку современного типа, работающую по принципу ружья.

В момент аварии подушка за доли секунды наполняется азотом и «выстреливает» со скоростью 200−300 километров в час. Для надувания подушек используется газогенератор с пиропатроном. Последний активируется от электрического импульса при срабатывании датчиков фронтального удара и поджигает находящуюся в газогенераторе смесь азида натрия (NaN3), нитрата калия (KNO3) и диоксида кремния (SiO2). Первое из этих соединений при возгорании выделяет необходимый для надувания подушки азот, а два других соединения используются для дополнительной генерации азота и для нейтрализации выделяющегося во время горения смеси натрия, который, как и ядовитый азид натрия, представляет опасность для человека. Почти сразу после надувания азот выходит из подушки через специальные отверстия.

Слово «подушка» (cushion) для названия новой системы безопасности использовал в своём патенте Джон Хетрик. В англоязычных странах термин не прижился, но в итоге нашёл своё место в русском языке.

2. Подушки безопасности позиционировались как альтернатива ремням

Первые автомобили концерна General Motors, оснащавшиеся подушками безопасности в 1970-х годах, имели поясные ремни безопасности, но не имели плечевых ремней: в компании позиционировали подушки как альтернативу плечевым ремням. Однако такой подход не повысил безопасность автомобилей и не получил дальнейшего распространения. На современных автомобилях подушки безопасности срабатывают, только если водитель или пассажир пристёгнут ремнём, который удерживает человека на месте, не давая столкнуться с подушкой на травмоопасной скорости.

3. Неисправная подушка может покалечить или убить

Не имеющие дефектов подушки безопасности обычно не представляют угрозы для водителей и пассажиров автомобилей. Исправная подушка не может раскрыться случайно от небольшого удара, а ремни с преднатяжителями и другие системы безопасности машины обычно смягчают удар человека о подушку, хотя при аварии на большой скорости человек может получить травмы от контакта с подушкой (в зоне риска здесь находятся водители и пассажиры в очках). Также фронтальную подушку пассажира рекомендуется отключать при перевозке ребёнка в автокресле на переднем сиденье.

Ситуация может измениться, если подушка имеет конструктивный дефект или приходит в негодность от времени. Так, неисправность подушек безопасности много раз становилась причиной массовых отзывов автомобилей по всему миру. Наибольшую огласку среди них приобрели отзывы десятков миллионов автомобилей разных марок, оснащённых подушками безопасности японской компании Takata. Из-за дефекта газогенератора подушки Takata могут прийти в негодность на старых машинах под воздействием жары и влажности: при их срабатывании газогенератор взрывается, а его металлические фрагменты превращаются в смертоносную шрапнель. Только в США за последние несколько лет из-за этого дефекта подушек Takata более 400 человек получили серьёзные травмы, а 18 человек погибли.

4. Подушки нового поколения могут обхватывать голову человека

Инженеры продолжают совершенствовать подушки безопасности. Для предотвращения соскальзывания головы водителя или пассажира с подушки при фронтальном ударе со смещением относительно оси машины в компании Honda в 2019 году предложили использовать трёхсекционные подушки с двумя боковыми и одним центральным сегментом. В такой подушке центральный сегмент утоплен вглубь относительно боковых сегментов, между которыми натянута тонкая сетка.

При столкновении голова водителя или пассажира попадает на эту сетку, которая не только дополнительно смягчает удар, но и притягивает боковые сегменты подушки, чтобы они обхватили голову человека с обеих сторон.

5. Мотоциклистов спасают жилеты с подушками безопасности

С 70-х годов прошлого века ряд компаний занимался разработкой подушек безопасности для мотоциклов, но широкого распространения такие подушки не получили. Альтернативой им стали жилеты со встроенными подушками безопасности, которыми также пользуются наездники. Подушки в этих жилетах обычно являются многоразовыми, а для их надувания используется углекислый газ. С недавних пор такие жилеты стали обязательным элементом экипировки мотогонщиков.