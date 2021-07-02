В Солигорске в многоэтажке взорвался газ. Пострадал мужчина

Происшествие случилось 2 июля ночью. Сообщение о взрыве на улице Октябрьская в Солигорске поступило в МЧС в 03.55, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

На месте спасатели обнаружили, что дверь в квартиру открыта, а дверь в общий тамбур вылетела, горение происходит внутри квартиры. Внутри квартиры, на кухне спасатели обнаружили мужчину. Он был без сознания. Его вынесли на улицу и передали медикам.

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Пожар ликвидирован.

Как пишет Лидер-Пресс — произошла вспышка газовоздушной смеси. Несущие конструкции жилого дома не повреждены, эвакуация не проводилась.