ФК «Слуцк» сыграет дома против «Спутника». Прогноз на матч

В субботу, 3 июля, в рамках 15-го тура чемпионата Беларуси ФК «Слуцк» принимает дома ФК «Спутник» (Речица). Начало игры в 16.45. Матч пройдёт на стадионе «Городской» (Слуцк).



Накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Слуцк». Случчане, как и их соперник, за прошедшую неделю сыграли два матча. Первая игра у «Слуцка» была кубковая против «Малориты» из второй лиги (победа 2:1), второй матч — против брестского «Руха» (поражение 0:1).

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На сегодняшний день случчане располагаются не так далеко от зоны «переходных матчей» (12-е место). Однако в предстоящем матче «Слуцк» выйдет на поле в роли фаворита, и наша команда должна во что бы то ни стало набирать очки.

Напомним, что побеждали «бело-синие» в последний раз в конце мая, когда обыграли на своём поле столичную «Ислочь» (2:1).

На сегодняшний день у «Спутника» целый ряд проблем, которые должны сыграть на руку нашей команде в субботнем поединке. «Слуцк» и «Спутник» уже встречались между собой в этом году в рамках предсезонной подготовки. В февральском матче случчане обыграли соперника со счётом 3:2.

ФК «Спутник» (Речица). Речицкий «Спутник» сейчас является первым претендентом на вылет из высшей лиги. Команда находится на последней строчке в таблице с четырьмя очками в активе. Единственный соперник, которого обыграли игроки «Спутника» с начала сезона, — это «Энергетик-БГУ».

Ситуацию с постоянными поражениями усугубила недавняя вспышка коронавирусной инфекции в команде.

Кроме этого, команду недавно покинул главный тренер Вячеслав Левчук, который вывел футболистов в высшую лигу в прошлом году. И сейчас команду от вылета может спасти разве что чудо.

Ожидание от матча. ФК «Слуцк» одержит победу и разживётся тремя баллами в предстоящем домашнем матче.