Появилась красная смородина, черника, земляника. Обзор цен на Слуцком рынке

Марта Попова
-
0
Появилась красная смородина, черника, земляника. Обзор цен на Слуцком рынке
Фото: Марта Попова

На рынке появилась ягода: красная смородина, черника, земляника. Цена на свежую свеклу не снижается — 5 рублей за 1 кг, а цена на брокколи немного упала — 2,5 рубля. Есть лекарственные травы: липа, зверобой. Цены указаны по состоянию на 2 июля 10.00.

Овощи

  • Свекла — 5 рублей (1 кг)
  • Морковь — 3 рубля (1 кг)
  • Картофель молодой — 1−2,5 рубля (1 кг)
  • Лук — 1,5 рубля (1 кг)
  • Кабачок — 2,5 рубля (1 кг)
  • Капуста белокочанная свежая — 1,8 рубля (1 кг)
  • Капуста цветная — 4 рубля (1 кг)
  • Брокколи — 2,5 рубля (1 кг)
  • Помидоры — от 4 до 6 рублей (1 кг)
  • Огурцы — 1−1,30 рубля (1 кг)
  • Перец свежий — 8 рублей (1 кг)
  • Чеснок свежий — 0,5 рублей (головка)
  • Фасоль — 1 рубль (стакан 200 гр)
  • Бобы ведёрко — 2 рубля (0,5 л)
  • Редис — 1 рубль (пучок)
  • Семечки подсолнечника — 2,5 рубля (1 л)

Зелень, травы лекарственные

  • Лук свежий — 0,5 рубля (пучок)
  • Петрушка — 0,5 рубля (пучок)
  • Укроп свежий — 1 рубль (пучок)
  • Черемша — 1 рубль (пучок)
  • Салат — 0,7 рубля
  • Зверобой — 1 рубль (пучок)
  • Липа — -1 рубль

Рассада, саженцы

  • Роза — от 6 и выше рублей (любой сорт), роза плетистая — 17 рублей
  • Яблоня — 12 рублей
  • Персик — 20 рублей
  • Груша, вишня, черешня — 15 рублей
  • Козья ива — 40 рублей
  • Кусты (смородина и др.) — 6−7 рублей.
  • Туя западная «Смарагд» — 40 рублей (размер «по грудь»), 16 рублей (выше колена), 12рублей (по колено)
  • Можжевельник куст — 8 рублей
  • Голубика — 10 рублей (1 куст)
  • Клубника -3 рубля (10 штук), 4 рубля (12 штук)
  • Перец — 0,5 рубля (1 штука)
  • Помидоры — от 3,5 рублей (11 штук)
  • Лаванда — 5 рублей (1 куст)
  • Маргаритки — 2 рубля (3 ростка)
  • Сальвия — 0,8−2 рубля (1 росток)
  • Бархатцы — 0,3 рубля (1 росток)
  • Георгин — 3 рубля (корень)
  • Нарцисс — 1,5 рубля (корень)
  • Цветы гладиолусов (семена) — от 0,5 -1 рубль
  • Каллы зелёные — 3 рубля
  • Петуньи — 10−12 рублей (горшок)
  • Петунья — 1,5 рубля (1 штука)
  • Бегония — 2 рубля. (1 штука)
  • Ландыши — 2,5 рубля (1куст)
  • Тюльпаны — 2,5 рубля (1куст)
  • Хоста — 2,5 рубля (1куст)
  • Гацания — 3 рубля (1куст)
  • Лилия (корень) — 1 рубль

Фрукты, ягоды

  • Земляника лесная — 5 рублей (0,5 л), 10 рублей (1 л)
  • Черника — 2,5 рубля (0,5 л), 5 рублей (1 л)
  • Красная смородина — 5 рублей (5 л)
  • Арбуз — 2,5 рубля (1 кг)
  • Дыня — 5−6 рублей (1 кг)
  • Яблоки — 2,2−2,5 рубля (1 кг)
  • Груша — 6 рублей (1 кг)
  • Виноград — 11 рублей (1 кг)
  • Клубника — 10 рублей (5 л)
  • Изюм — 6 рублей (1 кг)
  • Киви-6,5 рублей (1 кг)
  • Апельсины — 6 рублей (1 кг)
  • Нектарин — 10 рублей (1 кг)
  • Абрикос — 8 рублей (1 кг)
  • Персик — 10 рублей (1 кг)
  • Лимон — 6−6,5 рублей (1 кг)
  • Бананы 3−4 рубля (1 кг)
  • Орех грецкий — 7 рублей (1 кг)
  • Арахис жареный — 8 рублей (1 кг)
  • Фасоль — 1 рубль (стакан 200 гр)
  • Черешня — 8−10 рублей (1 кг)
  • Слива — 15 рублей (1 кг)

Приправы, яйца, мёд

  • Приправы: тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 гр)
  • Яйцо домашнее — 3 рубля (10 штук)
  • Мёд цветочный свежий: 7−8 рублей (1 кг)

Приспособления для поддержки, защиты культур

  • Теплицы (парники) — 25 рублей (3 метра), 30 рублей (6 метров), 32 рубля (7 метров), 35 рублей (8 метров)
  • Теплица (парник) высокая — 55рублей (3 метра)
  • Дуги — от 16 до 25 рублей
  • Спанбонд — от 3рублей (3 метра)