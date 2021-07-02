Появилась красная смородина, черника, земляника. Обзор цен на Слуцком рынке

На рынке появилась ягода: красная смородина, черника, земляника. Цена на свежую свеклу не снижается — 5 рублей за 1 кг, а цена на брокколи немного упала — 2,5 рубля. Есть лекарственные травы: липа, зверобой. Цены указаны по состоянию на 2 июля 10.00.

Овощи

Свекла — 5 рублей (1 кг)

Морковь — 3 рубля (1 кг)

Картофель молодой — 1−2,5 рубля (1 кг)

Лук — 1,5 рубля (1 кг)

Кабачок — 2,5 рубля (1 кг)

Капуста белокочанная свежая — 1,8 рубля (1 кг)

Капуста цветная — 4 рубля (1 кг)

Брокколи — 2,5 рубля (1 кг)

Помидоры — от 4 до 6 рублей (1 кг)

Огурцы — 1−1,30 рубля (1 кг)

Перец свежий — 8 рублей (1 кг)

Чеснок свежий — 0,5 рублей (головка)

Фасоль — 1 рубль (стакан 200 гр)

Бобы ведёрко — 2 рубля (0,5 л)

Редис — 1 рубль (пучок)

Семечки подсолнечника — 2,5 рубля (1 л)

Зелень, травы лекарственные

Лук свежий — 0,5 рубля (пучок)

Петрушка — 0,5 рубля (пучок)

Укроп свежий — 1 рубль (пучок)

Черемша — 1 рубль (пучок)

Салат — 0,7 рубля

Зверобой — 1 рубль (пучок)

Липа — -1 рубль

Рассада, саженцы

Роза — от 6 и выше рублей (любой сорт), роза плетистая — 17 рублей

Яблоня — 12 рублей

Персик — 20 рублей

Груша, вишня, черешня — 15 рублей

Козья ива — 40 рублей

Кусты (смородина и др.) — 6−7 рублей.

Туя западная «Смарагд» — 40 рублей (размер «по грудь»), 16 рублей (выше колена), 12рублей (по колено)

Можжевельник куст — 8 рублей

Голубика — 10 рублей (1 куст)

Клубника -3 рубля (10 штук), 4 рубля (12 штук)

Перец — 0,5 рубля (1 штука)

Помидоры — от 3,5 рублей (11 штук)

Лаванда — 5 рублей (1 куст)

Маргаритки — 2 рубля (3 ростка)

Сальвия — 0,8−2 рубля (1 росток)

Бархатцы — 0,3 рубля (1 росток)

Георгин — 3 рубля (корень)

Нарцисс — 1,5 рубля (корень)

Цветы гладиолусов (семена) — от 0,5 -1 рубль

Каллы зелёные — 3 рубля

Петуньи — 10−12 рублей (горшок)

Петунья — 1,5 рубля (1 штука)

Бегония — 2 рубля. (1 штука)

Ландыши — 2,5 рубля (1куст)

Тюльпаны — 2,5 рубля (1куст)

Хоста — 2,5 рубля (1куст)

Гацания — 3 рубля (1куст)

Лилия (корень) — 1 рубль

Фрукты, ягоды

Земляника лесная — 5 рублей (0,5 л), 10 рублей (1 л)

Черника — 2,5 рубля (0,5 л), 5 рублей (1 л)

Красная смородина — 5 рублей (5 л)

Арбуз — 2,5 рубля (1 кг)

Дыня — 5−6 рублей (1 кг)

Яблоки — 2,2−2,5 рубля (1 кг)

Груша — 6 рублей (1 кг)

Виноград — 11 рублей (1 кг)

Клубника — 10 рублей (5 л)

Изюм — 6 рублей (1 кг)

Киви-6,5 рублей (1 кг)

Апельсины — 6 рублей (1 кг)

Нектарин — 10 рублей (1 кг)

Абрикос — 8 рублей (1 кг)

Персик — 10 рублей (1 кг)

Лимон — 6−6,5 рублей (1 кг)

Бананы 3−4 рубля (1 кг)

Орех грецкий — 7 рублей (1 кг)

Арахис жареный — 8 рублей (1 кг)

Фасоль — 1 рубль (стакан 200 гр)

Черешня — 8−10 рублей (1 кг)

Слива — 15 рублей (1 кг)

Приправы, яйца, мёд

Приправы: тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 гр)

Яйцо домашнее — 3 рубля (10 штук)

Мёд цветочный свежий: 7−8 рублей (1 кг)

Приспособления для поддержки, защиты культур