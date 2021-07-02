Появилась красная смородина, черника, земляника. Обзор цен на Слуцком рынке

На рынке появилась ягода: красная смородина, черника, земляника. Цена на свежую свеклу не снижается — 5 рублей за 1 кг, а цена на брокколи немного упала — 2,5 рубля. Есть лекарственные травы: липа, зверобой. Цены указаны по состоянию на 2 июля 10.00.
Овощи
- Свекла — 5 рублей (1 кг)
- Морковь — 3 рубля (1 кг)
- Картофель молодой — 1−2,5 рубля (1 кг)
- Лук — 1,5 рубля (1 кг)
- Кабачок — 2,5 рубля (1 кг)
- Капуста белокочанная свежая — 1,8 рубля (1 кг)
- Капуста цветная — 4 рубля (1 кг)
- Брокколи — 2,5 рубля (1 кг)
- Помидоры — от 4 до 6 рублей (1 кг)
- Огурцы — 1−1,30 рубля (1 кг)
- Перец свежий — 8 рублей (1 кг)
- Чеснок свежий — 0,5 рублей (головка)
- Фасоль — 1 рубль (стакан 200 гр)
- Бобы ведёрко — 2 рубля (0,5 л)
- Редис — 1 рубль (пучок)
- Семечки подсолнечника — 2,5 рубля (1 л)
Зелень, травы лекарственные
- Лук свежий — 0,5 рубля (пучок)
- Петрушка — 0,5 рубля (пучок)
- Укроп свежий — 1 рубль (пучок)
- Черемша — 1 рубль (пучок)
- Салат — 0,7 рубля
- Зверобой — 1 рубль (пучок)
- Липа — -1 рубль
Рассада, саженцы
- Роза — от 6 и выше рублей (любой сорт), роза плетистая — 17 рублей
- Яблоня — 12 рублей
- Персик — 20 рублей
- Груша, вишня, черешня — 15 рублей
- Козья ива — 40 рублей
- Кусты (смородина и др.) — 6−7 рублей.
- Туя западная «Смарагд» — 40 рублей (размер «по грудь»), 16 рублей (выше колена), 12рублей (по колено)
- Можжевельник куст — 8 рублей
- Голубика — 10 рублей (1 куст)
- Клубника -3 рубля (10 штук), 4 рубля (12 штук)
- Перец — 0,5 рубля (1 штука)
- Помидоры — от 3,5 рублей (11 штук)
- Лаванда — 5 рублей (1 куст)
- Маргаритки — 2 рубля (3 ростка)
- Сальвия — 0,8−2 рубля (1 росток)
- Бархатцы — 0,3 рубля (1 росток)
- Георгин — 3 рубля (корень)
- Нарцисс — 1,5 рубля (корень)
- Цветы гладиолусов (семена) — от 0,5 -1 рубль
- Каллы зелёные — 3 рубля
- Петуньи — 10−12 рублей (горшок)
- Петунья — 1,5 рубля (1 штука)
- Бегония — 2 рубля. (1 штука)
- Ландыши — 2,5 рубля (1куст)
- Тюльпаны — 2,5 рубля (1куст)
- Хоста — 2,5 рубля (1куст)
- Гацания — 3 рубля (1куст)
- Лилия (корень) — 1 рубль
Фрукты, ягоды
- Земляника лесная — 5 рублей (0,5 л), 10 рублей (1 л)
- Черника — 2,5 рубля (0,5 л), 5 рублей (1 л)
- Красная смородина — 5 рублей (5 л)
- Арбуз — 2,5 рубля (1 кг)
- Дыня — 5−6 рублей (1 кг)
- Яблоки — 2,2−2,5 рубля (1 кг)
- Груша — 6 рублей (1 кг)
- Виноград — 11 рублей (1 кг)
- Клубника — 10 рублей (5 л)
- Изюм — 6 рублей (1 кг)
- Киви-6,5 рублей (1 кг)
- Апельсины — 6 рублей (1 кг)
- Нектарин — 10 рублей (1 кг)
- Абрикос — 8 рублей (1 кг)
- Персик — 10 рублей (1 кг)
- Лимон — 6−6,5 рублей (1 кг)
- Бананы 3−4 рубля (1 кг)
- Орех грецкий — 7 рублей (1 кг)
- Арахис жареный — 8 рублей (1 кг)
- Фасоль — 1 рубль (стакан 200 гр)
- Черешня — 8−10 рублей (1 кг)
- Слива — 15 рублей (1 кг)
Приправы, яйца, мёд
- Приправы: тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 гр)
- Яйцо домашнее — 3 рубля (10 штук)
- Мёд цветочный свежий: 7−8 рублей (1 кг)
Приспособления для поддержки, защиты культур
- Теплицы (парники) — 25 рублей (3 метра), 30 рублей (6 метров), 32 рубля (7 метров), 35 рублей (8 метров)
- Теплица (парник) высокая — 55рублей (3 метра)
- Дуги — от 16 до 25 рублей
- Спанбонд — от 3рублей (3 метра)