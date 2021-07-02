Лукашенко заявил, что спецслужбы провели масштабную антитеррористическую операцию. И у него есть претензии к канцлеру Германии

Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы и силовики провели масштабную антитеррористическую операцию. Об этом сообщает Sputnuk.by.

«Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет», — сказал он.

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После чего добавил, что в настоящее время террор в республике против людей и объектов продолжается.

«После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже», — заявил Александр Лукашенко во время вручения госнаград во Дворце Независимости.