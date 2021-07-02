«Предлагали достойные деньги за коллекцию, но я отказался». Какие предметы старины собирает случчанин

Случчанин Сергей Дубина — мастер на все руки. В середине июня мы подробно писали о том, что он сам делает предметы из дерева и металла, которыми украшает свой двор. А ещё собирает предметы быта прошлых эпох. Сергей на видео показал «Кур'еру», какие вещи есть у него в коллекции.

Видео: Марта Попова

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«Я около пяти лет собираю предметы быта разных эпох. Разместил это во дворе, под навесом. Все экспонаты укреплены, и охраняют это добро две собаки», — говорит Сергей.

Есть на подворье польские и немецкие жатки. Их Сергей использует как элементы украшения двора для размещения цветов. Есть приспособления для скручивания канатов, немецкая бочка для топлива 1942 года, весы разных эпох, часы, чайники, посуда и многое другое. Особенно примечательна довоенная детская коляска, которая складывается как чемоданчик.

«Был случай, когда остановился мужчина на машине и предложил достойные деньги за мой музей. Близкие воодушевились: чего не продашь? А я не для того пять лет собирал, чтобы продать. Говорю им: поймите, продать можно всё, деньги потратить за пять минут — и что же потом, в чём смысл?» — говорит Сергей Дубина.