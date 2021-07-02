Дожди и грозы. Какой будет погода на выходных в Слуцке

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По прогнозу Белгидромета, в Слуцке эти выходные будут дождливыми и с грозами. 3 июля ожидается температура днём до +27°C, а 4 июля температура опустится до +24°C.

Дожди и грозы. Какой будет погода на выходных в Слуцке

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