Всё началось с порыва ветра… Житель Слуцка попытался инсценировать ДТП и два раза врезался в чужую машину (видео)

В редакцию «Кур'ера» обратилась случчанка Марина Канапацкая. Она рассказала, что сосед преднамеренно царапал дверями её припаркованный автомобиль, а потом два раза в него врезался. Всё это засняли камеры видеонаблюдения на подъезде.





«Кур'ер» разбирался в ситуации, которая произошла во дворе дома № 8 по улице Строителей.

Марина Канапацкая рассказала «Кур'еру», что во вторник, 29 июня, в 10.38 к ней пришёл сосед и сказал, что накануне вечером он ударил её машину, и предложил составить европротокол, чтобы не вызывать ГАИ. Марина согласилась. Мужчина показал вмятину. Они составили этот документ.

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Когда девушка приехала в страховую компанию, эксперт посмотрел на машину и нашёл ещё две царапины. «Позвонила соседу. Он заявил, что за это платить не будет», — сказала она.

По словам Марины, в страховой рассказали, что её сосед позвонил с самого утра и заявил, что ударил чужую машину, когда открывал свою. Ему специалисты ответили, что тогда этот случай не страховой, потому что ДТП произошло не во время движения. «Через час после этого сосед перезвонил и сказал: „Ой, я забыл, я в движении ударил“. Ему ответили, раз в движении, то берите европротокол и составляйте», — сказала Марина.

Девушка не стала подписывать документы в страховой конторе. Она с мужем поехала в «Белтелеком» и подключила услугу доступа к камерам видеонаблюдения, установленным на доме.

«И тут развернулась прекрасная картина. Всё видно на видео. Оказывается, в 8 утра приехала мама соседа, открыла машину, что-то доставала и не закрыла её. И с порывом ветра задняя дверка ударила мою заднюю дверку», — рассказывает Марина.

По словам девушки, видно, что это произошло случайно. Через 40 минут подошёл сын этой женщины, посмотрел место ДТП и отогнал свою машину. Потом сел в свою вторую машину «Рено Дастер» и стал парковаться. В это время открыл свою дверь и поцарапал припаркованное авто Марины. После этого он пошёл к девушке, и они составили европротокол.

Потом, как предполагает Марина, парень поговорил с матерью, что он поцарапал переднюю дверь, а не заднюю, как было изначально. Сосед берёт другую машину, опять разворачивается и ещё раз хлопает задней дверкой по машине девушки.

«Получается, на нашем автомобиле две насечки на задней дверке и одна на передней. Мы это посмотрели с мужем и вызвали ГАИ, — пояснила Марина. — Пока сотрудники ГАИ ехали на место ДТП, сосед с матерью пришли к нам. Предложили 20 рублей, чтобы мы замазали всё маркером. Мы отказались. Он сказал, что третий раз нас „бахнет“, распсиховался и выбежал».

Случчанка рассказала, что её муж договорился с женщиной. Когда спускались за деньгами, то увидели, что сосед сел в свою машину и специально два раза въехал в автомобиль семьи Канапацких. Хотел третий раз, но муж Марины побежал и зарядил соседу пощёчину. Потом приехал сотрудник ГАИ.

«Я беременна. Мне настолько стало плохо, что поднялось давление, когда на глазах просто так бьют твою машину. Хочу, чтобы люди понимали ответственность за свои действия, поэтому иду сегодня (30 июня — Прим. ред.) подавать в суд.

Мне жалко мою машину, копила на неё долго. Теперь задняя дверь заклинила. Неизвестно, сколько будет стоить ремонт. Если бы муж не выбежал, то не знаю, сколько бы он бил нашу машину", — добавила пострадавшая. В среду, 30 июня, в Слуцком РОВД у Марины Канапацкой приняли два заявления — последует либо уголовная ответственность, либо административная. Начата проверка.

Уголовная ответственность может наступить в том случае, если мог иметь место случай мошенничества со страховым случаем.

Сосед Марины Канапацкой, с котором произошёл конфликт, отказался комментировать произошедшее.