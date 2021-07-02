МИД Германии сообщил, что белорусские власти требуют прекращения деятельности в стране Института Гёте и Германской службы академических обменов, пишет «Белрынок».

«Мы сожалеем о решении белорусской стороны, которая требует прекращения деятельности Институт Гёте и Германской службы академических обменов (DAAD) в Беларуси. Этот шаг приведёт к дальнейшей международной изоляции Беларуси. Пострадавшими от этого решения будут белорусские граждане, которые будут лишены возможностей общественной и культурной деятельности», — заявили в МИД ФРГ.

Реклама

Там также отметили, что Институт Гёте и Германская служба академических обменов на протяжении десятилетий создавали культурные и академические мосты между Германией, Европой и Беларусью.

Как это связано со Слуцком

Институт имени Гёте практически с начала века сотрудничает со Слуцкой гимназией № 2 (ранее — СШ № 7). Благодаря этому сотрудничеству дети получали возможность ещё более углублённо изучать немецкий язык. Вплоть до того, что могли ездить в Германию и общаться с носителями языка.

Преподаватели немецкого языка проходили курсы повышения квалификации, гимназия получала методическую, дидактическую литературу и техническое оснащение кабинетов немецкого языка. Также при помощи немецких коллег в Слуцке проходили концерты, семинары и литературные чтения на немецком языке.

Сотрудничество гимназии с Институтом имени Гёте проходило в рамках Международного образовательного проекта «Школы — партнёры будущего», который объединяет около тысячи школ во всём мире. О мероприятиях в рамках этого проекта «Кур'ер» писал регулярно с самого начала старта программы.

Для участия в проекте, который проходит при поддержке Посольства Федеративной Республики Германия в Беларуси, были выбраны четыре учреждения образования Беларуси. Одно из них — Слуцкая гимназия № 2.

Некоторые публикации о проекте Института имени Гёте со Слуцкой гимназией № 2 можно посмотреть здесь.