Про начальников, единственный мотоцикл и 1425 км дорог… Топ-10 фактов о Слуцкой ГАИ

3 июля исполняется 85 лет со дня образования Госавтоинспекции Республики Беларусь. Накануне праздника Слуцкий РОВД помог «Кур'еру» узнать интересные факты о нашей ГАИ и о том, что связано с дорогами Случчины.

На чём ездили инспекторы ГАИ в 60-е годы, сколько светофорных объектов в районе и кто за какие дороги отвечает, читайте в нашем обзоре.

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1. Слуцкая ГАИ обслуживала Стародорожский район

2. За 65 лет — 14 начальников

3. Дольше всех руководили ГАИ

4. На Случчине 44 600 единиц транспортной техники

С декабря 1956 года по апрель 1971 года отделение ГАИ возглавлял, которого в сентябре 1971-го сменил. Он руководил до ноября 1975-го. В 50-е годы Слуцкий район был в составе Бобруйской области. В то время Слуцкая Госавтоинспекция обслуживала и Стародорожский район.После Ивана Хоменко и Анатолия Остроуха с 1976 года и до настоящего времени в Слуцкой ГАИ сменились ещё 12 руководителей. Восемь из них — местные. Остальные были выдвинуты к нам из Солигорска, Любани, Клецка и Пуховичей. В настоящий момент ОГАИ Слуцкого РОВД возглавляет. На этой должности он с февраля 2020 года.Самое продолжительное время Слуцкой ГАИ руководил Иван Хоменко —возглавлял Госавтоинспекцию Валерий Короленко (с января 1989 года по апрель 2001-го),— Александр Ивлев (с марта 1976 года по май 1984 года).По данным Слуцкого МРЭО ГАИ, по состоянию на 15 июня 2021 года всего на Случчине зарегистрировано 44 600 единиц транспортной техники. Сюда входят легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, мопеды и прицепы. 44 000 из них принадлежат жителям города, 4600 — юрлицам. Есть в том числе и шесть электромобилей. Отметим, что Слуцкий МРЭО ГАИ обслуживает также и Копыльский, и Стародорожский районы (данные в материале приведены без их учёта).

В ТЕМУ. Какие марки авто пользуются популярностью у случчан. Рейтинг

5. В ГАИ есть мотоцикл

6. 55 лет назад нарушений было в 3 раза меньше

велосипедистами и пешеходами — 546,

нетрезвыми водителями — 256 (11 из них привлечены к уголовной ответственности по ст. 317 УК РБ),

бесправниками — 798.

7. От мотоциклов до «Джили»

60-е годы

2006 год

2021 год

8. В Слуцком районе 1425 км дорог

Около 150 км — это дороги республиканского значения (Р23, Р43, Р91, Р57).

— это дороги республиканского значения (Р23, Р43, Р91, Р57). Около 760 км — местного значения (то есть те дороги, которые связывают населённые пункты Слуцкого района).

— местного значения (то есть те дороги, которые связывают населённые пункты Слуцкого района). Около 135 км — это городские улицы.

— это городские улицы. Около 380 км — улицы агрогородков.

9. За дороги в Слуцком районе отвечает не только ГАИ

ДЭУ-64 — за дорогами республиканского значения;

ДРСУ-125 — местного значения;

ЖКХ — за дорогами в городе и агрогородках.

В Слуцкой ГАИ есть не только автомобили, но и мотоцикл. Правда, инспекторы ДПС на нём в рейды не выезжают. Он используется для сдачи экзамена на водительское удостоверение категории А1.55 лет назад в год выявлялось около 1600−1700 нарушений, 160−170 из них совершались участниками дорожного движения в нетрезвом состоянии. За это время в районе в разы увеличилось количество транспортных средств. И вот уже за 2020 год в Слуцкой ГАИ было зафиксировано более 5000 нарушений, из нихПродолжительность дорожной сети в Слуцком районе составляетЗа тем, чтобы уличная дорожная сеть была в надлежащем состоянии, следит не только Слуцкая ГАИ, но и ещё три городские обслуживающие организации:

Они отвечают за состояние дорожного покрытия, освещение, разметку, дорожные знаки, барьерные ограждения, островки безопасности, автобусные остановки, тротуары, велодорожки, пешеходные переходы, искусственные неровности и другое. Грубо говоря, за всё то, что на дороге и рядом с ней.

10. В Слуцке 22 светофорных объекта

За работу светофоров на Случчине отвечает строительное монтажно-эксплуатационное предприятие «Торнадо-Вест», филиал которого находится в Солигорске.

В Слуцком районе (без учёта Шищиц) оборудованы 22 светофорных объекта. Это совокупность светофоров, установленных на объектах улично-дорожной сети. Например, на одном перекрёстке может стоять и три светофора, и пять в зависимости от необходимости. Всё это называется светофорный объект.