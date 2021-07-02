Про начальников, единственный мотоцикл и 1425 км дорог… Топ-10 фактов о Слуцкой ГАИ

Анастасия Улащик
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3 июля исполняется 85 лет со дня образования Госавтоинспекции Республики Беларусь. Накануне праздника Слуцкий РОВД помог «Кур'еру» узнать интересные факты о нашей ГАИ и о том, что связано с дорогами Случчины.

На чём ездили инспекторы ГАИ в 60-е годы, сколько светофорных объектов в районе и кто за какие дороги отвечает, читайте в нашем обзоре.

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1. Слуцкая ГАИ обслуживала Стародорожский район

Архивные фотографии Слуцкой ГАИ
1996 год, подведение итогов работы. Николай Цыганок (на фото — слева) и капитан Сергей Тишкевич. В отражении зеркала на фото — Иван Хоменко. После Великой Отечественной войны он возглавлял отделение ГАИ Слуцкого района. Фото: из архива Слуцкого РОВД для kurjer.info
С декабря 1956 года по апрель 1971 года отделение ГАИ возглавлял Иван Хоменко, которого в сентябре 1971-го сменил Анатолий Остроух. Он руководил до ноября 1975-го. В 50-е годы Слуцкий район был в составе Бобруйской области. В то время Слуцкая Госавтоинспекция обслуживала и Стародорожский район.

2. За 65 лет — 14 начальников

Жители «Чехова» жаловались на грузовики, припаркованные прямо проезжей части. Прошло три недели: что по этому поводу сказал начальник ГАИ
Александр Шавалеев, начальник ОГАИ Слуцкого РОВД. Фото: Анастасия Улащик
После Ивана Хоменко и Анатолия Остроуха с 1976 года и до настоящего времени в Слуцкой ГАИ сменились ещё 12 руководителей. Восемь из них — местные. Остальные были выдвинуты к нам из Солигорска, Любани, Клецка и Пуховичей. В настоящий момент ОГАИ Слуцкого РОВД возглавляет Александр Шавалеев. На этой должности он с февраля 2020 года.

3. Дольше всех руководили ГАИ

Топ-10 фактов о Слуцкой ГАИ
Александр Валентинович Ивлев (слева). Фото: Анастасия Улащик
Самое продолжительное время Слуцкой ГАИ руководил Иван Хоменко — 15 лет. 12 лет возглавлял Госавтоинспекцию Валерий Короленко (с января 1989 года по апрель 2001-го), 8 лет — Александр Ивлев (с марта 1976 года по май 1984 года).

4. На Случчине 44 600 единиц транспортной техники

«Записываются в очередь с ночи, а то и с вечера!» Жительница Слуцка рассказала, как пыталась сдать экзамен в ГАИ
Фото: Анастасия Улащик
По данным Слуцкого МРЭО ГАИ, по состоянию на 15 июня 2021 года всего на Случчине зарегистрировано 44 600 единиц транспортной техники. Сюда входят легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, мопеды и прицепы. 44 000 из них принадлежат жителям города, 4600 — юрлицам. Есть в том числе и шесть электромобилей. Отметим, что Слуцкий МРЭО ГАИ обслуживает также и Копыльский, и Стародорожский районы (данные в материале приведены без их учёта).

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5. В ГАИ есть мотоцикл

Топ-10 фактов о Слуцкой ГАИ
Фото: Анастасия Улащик
В Слуцкой ГАИ есть не только автомобили, но и мотоцикл. Правда, инспекторы ДПС на нём в рейды не выезжают. Он используется для сдачи экзамена на водительское удостоверение категории А1.

6. 55 лет назад нарушений было в 3 раза меньше

Топ-10 фактов о Слуцкой ГАИ За 8 месяцев
«…За 8 месяцев 1967 г. выявлено 1115 нарушителей транспортной дисциплины. Из них 113 — в нетрезвом состоянии…» Фото: Анастасия Улащик
55 лет назад в год выявлялось около 1600−1700 нарушений, 160−170 из них совершались участниками дорожного движения в нетрезвом состоянии. За это время в районе в разы увеличилось количество транспортных средств. И вот уже за 2020 год в Слуцкой ГАИ было зафиксировано более 5000 нарушений, из них

  • велосипедистами и пешеходами — 546,
  • нетрезвыми водителями — 256 (11 из них привлечены к уголовной ответственности по ст. 317 УК РБ),
  • бесправниками — 798.

7. От мотоциклов до «Джили»

60-е годы
Топ-10 фактов о Слуцкой ГАИ
«Надёжный заслон нарушителям транспортной дисциплины. Отделение ГАИ на строевом смотре», — звучит подпись под снимком в архивном альбоме Слуцкого РОВД. Фото: Анастасия Улащик
2006 год
Топ-10 фактов о Слуцкой ГАИ
Фото: Слуцкий РОВД для kurjer.info
2021 год
Топ-10 фактов о Слуцкой ГАИ
Фото: Слуцкий РОВД для kurjer.info

8. В Слуцком районе 1425 км дорог

Топ-10 фактов о Слуцкой ГАИ
Фото: Анастасия Улащик
Продолжительность дорожной сети в Слуцком районе составляет 1425 км.
  • Около 150 км — это дороги республиканского значения (Р23, Р43, Р91, Р57).
  • Около 760 км — местного значения (то есть те дороги, которые связывают населённые пункты Слуцкого района).
  • Около 135 км — это городские улицы.
  • Около 380 км — улицы агрогородков.

9. За дороги в Слуцком районе отвечает не только ГАИ

Топ-10 фактов о Слуцкой ГАИ
Фото: Анастасия Улащик
За тем, чтобы уличная дорожная сеть была в надлежащем состоянии, следит не только Слуцкая ГАИ, но и ещё три городские обслуживающие организации:

  • ДЭУ-64 — за дорогами республиканского значения;
  • ДРСУ-125 — местного значения;
  • ЖКХ — за дорогами в городе и агрогородках.

Они отвечают за состояние дорожного покрытия, освещение, разметку, дорожные знаки, барьерные ограждения, островки безопасности, автобусные остановки, тротуары, велодорожки, пешеходные переходы, искусственные неровности и другое. Грубо говоря, за всё то, что на дороге и рядом с ней.

10. В Слуцке 22 светофорных объекта

Топ-10 фактов о Слуцкой ГАИ
Светофорный объект в Шищицах. Фото: Анастасия Улащик
За работу светофоров на Случчине отвечает строительное монтажно-эксплуатационное предприятие «Торнадо-Вест», филиал которого находится в Солигорске.

В Слуцком районе (без учёта Шищиц) оборудованы 22 светофорных объекта. Это совокупность светофоров, установленных на объектах улично-дорожной сети. Например, на одном перекрёстке может стоять и три светофора, и пять в зависимости от необходимости. Всё это называется светофорный объект.