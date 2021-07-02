Экономическим органам Беларуси — 100 лет. Экономистов Случчины отметили наградами

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Экономическим органам Беларуси – 100 лет. Экономистов Случчины отметили наградами, Слуцк
Фото: «Слуцкі край»

Экономисты Слуцкого района награждены за многолетний добросовестный труд и в связи со 100-летием со дня образования экономических органов в Беларуси, пишет «Слуцкі край».

Среди награждённых — Жанна Руцкая, заместитель председателя Слуцкого райисполкома.

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Грамоты Слуцкого райисполкома получили:

  • Татьяна Ильяшенко, начальник отдела экономики Слуцкого райисполкома,
  • Галина Гончар, главный экономист ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов».

Благодарности председателя Слуцкого райисполкома получили:

  • Андрей Гусак, начальник планово-экономического бюро ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»,
  • Светлана Шилович, главный экономист ОАО «Слуцкий льнозавод».
Экономическим органам Беларуси – 100 лет. Экономистов Случчины отметили наградами, Слуцк
Фото: «Слуцкі край»

Благодарности Слуцкого районного Совета депутатов получили:

  • Татьяна Тарасюк, ведущий инженер по организации труда ОАО «Слуцкий мясокомбинат»,
  • Татьяна Мирная, экономист планово-экономического отдела ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».