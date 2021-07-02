Экономисты Слуцкого района награждены за многолетний добросовестный труд и в связи со 100-летием со дня образования экономических органов в Беларуси, пишет «Слуцкі край».

Среди награждённых — Жанна Руцкая, заместитель председателя Слуцкого райисполкома.

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Грамоты Слуцкого райисполкома получили:

Татьяна Ильяшенко, начальник отдела экономики Слуцкого райисполкома,

начальник отдела экономики Слуцкого райисполкома, Галина Гончар, главный экономист ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов».

Благодарности председателя Слуцкого райисполкома получили:

Андрей Гусак, начальник планово-экономического бюро ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»,

начальник планово-экономического бюро ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», Светлана Шилович, главный экономист ОАО «Слуцкий льнозавод».

Благодарности Слуцкого районного Совета депутатов получили: