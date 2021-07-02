Экономисты Слуцкого района награждены за многолетний добросовестный труд и в связи со 100-летием со дня образования экономических органов в Беларуси, пишет «Слуцкі край».
Среди награждённых — Жанна Руцкая, заместитель председателя Слуцкого райисполкома.
Грамоты Слуцкого райисполкома получили:
- Татьяна Ильяшенко, начальник отдела экономики Слуцкого райисполкома,
- Галина Гончар, главный экономист ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов».
Благодарности председателя Слуцкого райисполкома получили:
- Андрей Гусак, начальник планово-экономического бюро ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»,
- Светлана Шилович, главный экономист ОАО «Слуцкий льнозавод».
Благодарности Слуцкого районного Совета депутатов получили:
- Татьяна Тарасюк, ведущий инженер по организации труда ОАО «Слуцкий мясокомбинат»,
- Татьяна Мирная, экономист планово-экономического отдела ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».