Встреча с этим домом навеяла воспоминания о прошлом и особую светлую печаль. Сразу не смог понять, почему меня поманило это угасающее здание. Видимо, в нём ещё остался дух послевоенного Слуцка. Такой конструкции в городе, наверное, уже не отыскать, и эта эпоха скоро исчезнет.

Сразу как-то тронуло то, что на здании сохранились держатели для установки древка с флагами. Вспомнилось, как праздники страны были всеобщими. Со стороны двора задержался надолго.

Здесь увидел столько предметов, которые вытаскивают из памяти светлые частички детства: старые качели, санки с ручкой, крохотные стульчики.

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Мило смотрятся сохранившиеся наличники с «рушниками» и ставенки, которые сохранили металлические запоры-стержни. Деревянная дранка на стенах — тоже символ ушедшего времени.

Из-под тени векового дуба уходить не хотелось. Обхватил огромный ствол в два обхвата и подумал: «А может, этот дуб в Слуцке самый мощный?»

Надеюсь, его не тронут строители, когда придут сносить ветхое здание…

Почему-то очень жаль таких уголков нашего старинного города. Всё больше становится безликих магазинов-коробок и всё меньше душевных закутков.