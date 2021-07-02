Суд в США отклонил требование Бритни Спирс избавить её от опекунства отца

Суд Лос-Анджелеса отклонил требование Бритни Спирс вывести её из-под опеки отца, который с 2008 года контролирует её финансы и профессиональную деятельность, пишет ВВС.

В ходе слушаний певица говорила суду, что все эти годы была глубоко несчастна, выдвигала серьёзные обвинения против своих родителей и заявила, что боится своего отца.

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В последнем выступлении на прошлой неделе она заявила, что её накачивают наркотиками и принуждают к выступлениям на концертах.

Запись этого выступления должна была остаться только в распоряжении суда, но произошла утечка, после чего суд запретил виртуальное присутствие на слушаниях представителей прессы. Ранее из-за всемирной популярности Бритни Спирс и общественной значимости обсуждаемых в суде вопросов ряду СМИ было разрешено удалённо следить за его ходом.

Бренда Пенни, судья, объяснила свой отказ удовлетворить требование певицы тем, что не может вынести решение только лишь на основании её эмоциональных заявлений.

Адвокаты певицы заявили, что продолжат борьбу за её права, и попросили суд также рассмотреть её недавние заявления о применяемом к ней насилии.

Ранее. «Я хочу выйти замуж и родить ребёнка». Бритни Спирс попросила прекратить опеку над ней