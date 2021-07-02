В Беларуси появится республиканский центр патриотического воспитания молодёжи. Кто будет его разрабатывать

Отдел новостей
-
0

В Беларуси появится республиканский центр патриотического воспитания молодёжи. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Концепцию центра поручено разработать

Реклама
  • Виктору Хренину, министру обороны,
  • Игорю Карпенко, министру образования,
  • Валерию Громаде, заместителю министра культуры, и другим.

Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возложено на Минобороны. Проект его создания необходимо подготовить до 20 июля.

Ранее. В школах введут должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию