В Беларуси появится республиканский центр патриотического воспитания молодёжи. Кто будет его разрабатывать

В Беларуси появится республиканский центр патриотического воспитания молодёжи. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Концепцию центра поручено разработать

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Виктору Хренину, министру обороны,

министру обороны, Игорю Карпенко, министру образования,

министру образования, Валерию Громаде, заместителю министра культуры, и другим.

Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возложено на Минобороны. Проект его создания необходимо подготовить до 20 июля.

Ранее. В школах введут должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию