В Беларуси появится республиканский центр патриотического воспитания молодёжи. Кто будет его разрабатывать

В Беларуси появится республиканский центр патриотического воспитания молодёжи. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
Концепцию центра поручено разработать
- Виктору Хренину, министру обороны,
- Игорю Карпенко, министру образования,
- Валерию Громаде, заместителю министра культуры, и другим.
Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возложено на Минобороны. Проект его создания необходимо подготовить до 20 июля.
Ранее. В школах введут должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию