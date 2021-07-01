Один из богатейших криптовалютчиков планеты мог жить долго и счастливо, но утонул на отдыхе в Коста-Рике

Мирча Попеску, румынский бизнесмен, вложившийся в биткоин, утонул в море в Коста-Рике. Как пишет Onliner, он не справился с течением.

Мирча сделал ставку на криптовалюты ещё в 2011 году. Позже он основал биржу MPEx, которую вскоре продал за 125 тысяч биткоинов. На сегодняшний день это более $ 4 млрд. Точное количество принадлежавших Попеску биткоинов неизвестно. Сам бизнесмен утверждал, что у него миллион монет (около $ 35 млрд).

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Последние несколько лет Попеску не участвовал в жизни криптовалют. Миллиардер просто путешествовал по миру, проводя время в США, Мексике, Египте, Коста-Рике и других странах.