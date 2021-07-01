Полезные лайфхаки для бюджетного ремонта в квартире

Наскучил дизайн комнаты? Пришло время обновить и освежить интерьер? Ремонт ассоциируется с большими затратами и хлопотами? Рамки вашего бюджета не позволяют провести кардинальные изменения? Создать красивый интерьер возможно. Стоимость зависит от выбора материалов и объёма работ. Воспользуйтесь подборкой из проверенных на практике лайфхаков, которые помогут сэкономить на ремонте.

Замена фасадов мебели

Покупка нового гарнитура связана с большими затратами. Если корпуса мебели в хорошем состоянии, замена фасадов — бюджетный и эффективный способ преображения обстановки в комнате. Нужно заказать плиты и рамочный профиль МДФ и пригласить мастера, который выполнит эту работу. Тщательно проверьте фурнитуру. Возможно, достаточно провести регулировку. Если фурнитура износилась, купите новую.

Такой подход связан с большими затратами времени, но экономит деньги, расширяет спектр возможностей для создания мебели, которая гармонично впишется в новый интерьер. Если желаете получить лучшее соотношение качества к цене — выбирайте МДФ от «ВиЯр» в Минске. Компания представляет продукцию надёжных производителей на выгодных условиях. На сайте Viyar можно купить любые комплектующие для изготовления мебели с доставкой.

Отделка потолка

Самый дешёвый вариант — побелка. Мел, известь — натуральные материалы, которые обеспечивают благоприятный микроклимат в помещении. Это практичное решение. В смесь можно добавить краситель и создать любой оттенок.

Недорого стоит лёгкая потолочная плитка из полистирола. Недостаток такого решения — горючесть материала. Для оклеивания плиткой необходима ровная поверхность потолка. Это чревато дополнительными затратами на подготовку основания.

Отделка стен

Однотонные окрашенные поверхности — бюджетный вариант и лучший фон для создания дизайна комнаты в актуальных эклектичных стилях. Такой подход позволяет сэкономить на работе мастеров. Для окраски не нужны профессиональные навыки.

Эффектное решение — акцентная стена. Её можно разрисовать вручную. Производители предлагают большой ассортимент трафаретов. С их помощью можно создавать орнаменты и другие виды рисунков самостоятельно.

Украсьте акцентную стену панелями. Оптимальный вариант — плита МДФ. Материал представлен широким спектром размеров и оттенков. Вы можете выбрать имитацию натуральной древесины или камня. Плита МДФ в Беларуси стоит дёшево. Такой декор укладывается в рамки бюджетного ремонта.

Отделка пола

Самый дешёвый вариант — линолеум. Это практичный материал, представленный огромным ассортиментом декоративных решений. Для дома не нужен высокий коэффициент прочности, укладка проводится быстро.

В помещении уже есть деревянный пол или паркет? Пригласите мастера и оцените степень износа. Если реставрация укладывается в рамки бюджета, выберите этот вариант. Деревянный пол привносит в дом атмосферу уюта и выглядит роскошно. Лакокрасочные покрытия надёжно защищают его от влаги, солнечных лучей и других факторов.

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