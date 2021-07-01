О состоянии памятников, установленных в разных местах Слуцкого района в память о героях и жертвах Великой Отечественной войны, писал «Кур'ер». Эти публикации натолкнули на мысль одну из велопрогулок посвятить тому, чтобы побывать на некоторых, что находятся недалеко от Поликаровки.

Мы побывали возле двух из них. Состояние памятников отличается. Памятник на месте сгоревшей деревни Фадеевка нашли быстро, потому что он находится посреди поля и виден издалека. Он выглядит достойно. Только вот, чтобы подойти к нему, нужно пробираться по кукурузному полю, а дорожки никакой нет.

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В поисках второго памятника

Памятник партизанской бригаде имени Суворова пришлось поискать. Настоящий квест получился. На дороге Осиповичи-Барановичи не было никакого указателя. Монумент скрывает от глаз придорожная лесополоса. К тому же вокруг появилась лесная поросль, которая не расчищена и мешает обозрению. Наверное, удача помогла ориентироваться.

Рядом обустроено и расчищено место для отдыха: беседка, мангал, костровище. Видно, что люди тут бывают.

А вот с самим обелиском ситуация тяжеловатая. Его основание разваливается. Место, окружающее памятник, дорожка, ведущая к нему, заросли травой и молодыми деревьями, которые нужно удалить.

Ученики местной школы это вряд ли могут сделать. Тут нужно подумать взрослым, как и что поправить, чтобы не было стыдно перед памятью освободителей и молодым поколением.

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