Николай Пенязь снова ушёл с должности зампредседателя Слуцкого райисполкома по строительству. Кто вместо него

Слуцкий райисполком сообщает, что с 1 июля 2021 года на должность заместителя председателя РИК назначен Александр Хоревич. Он будет курировать вопросы архитектуры и строительства.

30-летний Александр Хоревич окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию в 2014 году и пришёл работать мастером на Слуцкое предприятие мелиоративных систем. Потом был начальником планово-производственного отдела предприятия, а в 26 лет возглавил его и проработал в должности директора 4 года. Слуцкое ПМС выполняет строительные, отделочные и прочие работы, а первостепенным направлением деятельности является мелиорация.

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До 1 июля заместителем председателя Слуцкого райисполкома по архитектуре и строительству был Николай Пенязь. Он уходил в отставку 1 февраля 2019 года, но ровно через месяц вернулся «в связи с организационно-производственной необходимостью».