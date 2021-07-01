Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38кВ.

Где и когда отключат свет

С 5 по 7 июня с 8.00 до 17.00 по адресам:

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  • улица Виленская № 50−76 (чётные);
  • улица Железнодорожная № 23−45;
  • переулок 1-й Железнодорожный № 1−13 (нечётные);
  • переулок 2-й Железнодорожный № 1−6.

8, 9 июля, с 12 по 16 июля с 08.00 до 17.00 по адресам:

  • улица Куликова № 1−8;
  • улица Железнодорожная № 1−22;
  • переулок 3-й Железнодорожный № 1−11, 13, 15;
  • 2-й переулок К. Либкнехта № 4, 6, 12;
  • улица Виленская № 30−36 (чётные), 40−46 (чётные);
  • улица Ленина № 102−108 (чётные).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.

Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.

Обновлено в 12.06.