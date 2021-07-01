«Приезжайте ещё, очень интересно». Как проходили встречи с эндокринологом в Слуцке, Солигорске и Борисове

Как оказалось, тема исследования гормонов — достаточно актуальная для девушек в разных городах. Они не только слушали лекцию специалиста, но и активно делились собственными историями и задавали вопросы.
В конце встречи участницы поблагодарили проект газеты «Кур'ер», врача, партнёра — медицинскую лаборатория «Синлаб» — и пригласили вновь приехать с выступлением в их город.
Каждая борисовчанка получила презент от медицинской лаборатории «Синлаб», в котором были карта постоянного клиента (со скидкой на услуги), информационные буклеты, листовки и менструальный календарь.
Партнёр встречи — медицинская лаборатория «Синлаб»
Медицинская многопрофильная диагностическая лаборатория «Синлаб» работает в Беларуси с 2003 года и предлагает более 500 различных тестов и 60 профилей лабораторных исследований.
Инновационные методы, высокотехнологичное оборудование (Германия, США, Япония, Франция, Швейцария), многоуровневый контроль качества и накопленный многолетний опыт работы помогают сохранить высокий стандарт лабораторных исследований.
Преимущества:
- результаты анализа от 1 рабочего дня;
- отправка результатов по e-mail;
- архивация замороженной сыворотки в течение 5 дней;
- консультации экспертов;
- отличные цены и программа лояльности;
- надёжная защита персональных данных.
Адрес:
- В Слуцке (2-й пер. Чапаева, 2) ведёт приём врач-гинеколог.
- В Солигорске (улица Горького, 2а) ведёт приём врач-дерматовенеролог.
- В Борисове (пр-т Революции, 56) ведут приём дерматовенеролог, аллерголог, эндокринолог.
Максимальная открытость и готовность к сотрудничеству специалистов многопрофильной медицинской диагностической лаборатории «Синлаб» открывают широкие возможности для пациентов.
«Синлаб» — нам доверяют.