«Приезжайте ещё, очень интересно». Как проходили встречи с эндокринологом в Слуцке, Солигорске и Борисове

В среду, 30 июня, в Борисове прошла встреча женского проекта Lampa. Борисовчанки встретились с врачом-эндокринологом из Минска Татьяной Савич, которая рассказала, когда бить тревогу и сдавать анализы. Встреча прошла в «Ирландском пабе».

Как оказалось, тема исследования гормонов — достаточно актуальная для девушек в разных городах. Они не только слушали лекцию специалиста, но и активно делились собственными историями и задавали вопросы.

В конце встречи участницы поблагодарили проект газеты «Кур'ер», врача, партнёра — медицинскую лаборатория «Синлаб» — и пригласили вновь приехать с выступлением в их город.

Каждая борисовчанка получила презент от медицинской лаборатории «Синлаб», в котором были карта постоянного клиента (со скидкой на услуги), информационные буклеты, листовки и менструальный календарь.

Партнёр встречи — медицинская лаборатория «Синлаб»

Медицинская многопрофильная диагностическая лаборатория «Синлаб» работает в Беларуси с 2003 года и предлагает более 500 различных тестов и 60 профилей лабораторных исследований.

Инновационные методы, высокотехнологичное оборудование (Германия, США, Япония, Франция, Швейцария), многоуровневый контроль качества и накопленный многолетний опыт работы помогают сохранить высокий стандарт лабораторных исследований.

Преимущества:

результаты анализа от 1 рабочего дня;

отправка результатов по e-mail;

архивация замороженной сыворотки в течение 5 дней;

консультации экспертов;

отличные цены и программа лояльности;

надёжная защита персональных данных.

Адрес:

В Слуцке (2-й пер. Чапаева, 2) ведёт приём врач-гинеколог.

В Солигорске (улица Горького, 2а) ведёт приём врач-дерматовенеролог.

В Борисове (пр-т Революции, 56) ведут приём дерматовенеролог, аллерголог, эндокринолог.

Максимальная открытость и готовность к сотрудничеству специалистов многопрофильной медицинской диагностической лаборатории «Синлаб» открывают широкие возможности для пациентов.

«Синлаб» — нам доверяют.