Многие случчане живут в частных домах и решают проблему водоснабжения самостоятельно. Нужно ли получать разрешение на скважину, как правильно выбрать место, какие бывают скважины, «Кур'ер» разбирался вместе со специалистами.
Если большинство горожан не испытывает проблем с водоснабжением, то для некоторых сельских жителей собственная скважина — единственно возможное решение проблемы с водой.
Как выбрать место
Владельцы участков при выборе места для скважины ориентируются на её назначение.
Если скважина нужна только для полива огорода, то лучше её устроить рядом с ним. Если для водоснабжения дома, то лучше ориентироваться на близость к месту установки насосного и иного оборудования.
Бурение скважины не рекомендуется вблизи скотомогильников, кладбищ, свалок, туалетов
В какое время года лучше бурить скважину
Бурить скважину можно в любое время года. Всё зависит от способа, применяемого оборудования и квалификации специалистов. Оптимально это делать при плюсовой температуре. В холода бурить труднее, поскольку вода при отрицательных температурах замерзает.
Нужно ли разрешение
На скважину глубиной до 20 метров разрешение не надо. Специальное разрешение нужно только для артезианских скважин для промышленного использования.
Чтобы пробурить скважину на собственном участке по всем правилам, нужно прийти на консультацию к специалисту (каб. 223, 226). С собой нужно иметь технический паспорт и план земельного участка.
Цена вопроса
Пробурить скважину — недешёвое удовольствие. Цена зависит от глубины скважины, диаметра труб, грунта, вида местности, объёма работ. Допустим, если бурение скважины оценят в 50 рублей за метр (недорогой вариант), то скважина глубиной 45 метров (неглубокая) будет стоить более 2000 рублей. Это не считая расходов на обустройство водопровода и подключение воды к дому.
Какие бывают скважины
Артезианские скважины
Бывают глубиной до 200 метров. Они затрагивают водоносный слой известковых пород. Чтобы пробурить скважину, потребуется спецтехника.
Плюсы артезианской скважины:
- производительность — около 10 кубометров в час;
- срок эксплуатации — около 50 лет;
- высокое качество воды;
- вода идёт под большим напором.
Минусы артезианской скважины:
- на неё нужно обязательно брать разрешение по закону «О недрах», потому что вода на такой глубине является стратегическим запасом государства;
- высокая стоимость бурения и обустройства.
Песчаные скважины
Водозабор происходит из песочных слоёв. Эти скважины мельче, чем артезианские — всего 40−50 метров. И хуже защищены от поверхностного загрязнения. Именно такие скважины чаще всего используются для водоснабжения личных подворий.
У песчаной скважины есть достоинства:
- высокая скорость бурения;
- иногда можно пробурить и без специальной техники.
Но есть и недостатки:
- воды из неё можно добыть только около 1,5 кубометров за час;
- срок эксплуатации такой скважины — 10−20 лет;
- вода может содержать примеси, хоть она и чище, чем в водопроводе;
- скважина нуждается в периодической прокачке.
То есть песчаная скважина подойдёт для дачи, но может быть неудобной для большого жилого дома.
«Абиссинские колодцы»
Так называют самые мелкие скважины. С их помощью
можно добыть воду из верхних водоносных горизонтов. Вода в такой скважине быстрее всего загрязняется, срок службы невелик из-за заиливания.