Многие случчане живут в частных домах и решают проблему водоснабжения самостоятельно. Нужно ли получать разрешение на скважину, как правильно выбрать место, какие бывают скважины, «Кур'ер» разбирался вместе со специалистами.

Если большин­ство горожан не испытывает проблем с водоснабжением, то для некоторых сельских жителей собственная сква­жина — единственно возможное решение проблемы с водой.

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Как выбрать место

Владельцы участков при выборе места для скважины ориентируются на её назначение.

Если скважина нужна только для полива огорода, то лучше её устроить рядом с ним. Если для водоснабжения дома, то лучше ориентироваться на близость к месту установки насосного и иного оборудования.

Бурение скважины не рекомендуется вблизи скотомогиль­ников, кладбищ, свалок, туалетов и т. д. Всё, что впиталось в землю, со временем проникнет в скважину и будет засорять воду.

В какое время года лучше бурить скважину

Бурить скважину можно в любое время года. Всё зависит от способа, применяемого оборудо­вания и квалификации специалистов. Оптимально это делать при плюсовой температуре. В холода бурить труднее, поскольку вода при отрицательных температурах замерзает.

Нужно ли разрешение

На скважину глубиной до 20 метров разрешение не надо. Специальное разрешение нужно только для артезиан­ских скважин для промышленного использования.

Чтобы пробурить скважину на собственном участке по всем правилам, нужно прийти на консультацию к специалисту (каб. 223, 226). С собой нужно иметь технический паспорт и план земельного участка.

Цена вопроса

Пробурить скважину — недешёвое удовольствие. Цена зависит от глубины скважины, диаметра труб, грунта, вида местности, объёма работ. Допустим, если бурение скважины оценят в 50 рублей за метр (недорогой вариант), то скважина глубиной 45 метров (неглубокая) будет стоить более 2000 рублей. Это не считая расходов на обустройство водопровода и подключение воды к дому.

Какие бывают скважины

Артезианские скважины

Бывают глубиной до 200 метров. Они затрагивают водоносный слой известковых пород. Чтобы пробурить скважину, потребуется спецтехника.

Плюсы артезианской скважины:

производитель­ность — около 10 кубометров в час;

срок эксплуатации — около 50 лет;

высокое качество воды;

вода идёт под большим напором.

Минусы артезианской скважины:

на неё нужно обязательно брать разрешение по закону «О недрах», потому что вода на такой глубине является стратегическим запасом государства;

высокая стоимость бурения и обустройства.

Песчаные скважины

Водозабор происходит из песочных слоёв. Эти скважины мельче, чем артезианские — всего 40−50 метров. И хуже защищены от поверхностного загрязнения. Именно такие скважины чаще всего используются для водоснабжения личных подворий.

У песчаной скважины есть достоинства:

высокая скорость бурения;

иногда можно пробурить и без специальной техники.

Но есть и недостатки:

воды из неё можно добыть только около 1,5 кубометров за час;

срок эксплуатации такой скважины — 10−20 лет;

вода может содержать примеси, хоть она и чище, чем в водопроводе;

скважина нуждается в периодической прокачке.

То есть песчаная скважина подойдёт для дачи, но может быть неудобной для большого жилого дома.

«Абиссинские колодцы»

Так называют самые мелкие скважины. С их помощью

можно добыть воду из верхних водоносных горизонтов. Вода в такой скважине быстрее всего загрязняется, срок службы невелик из-за заиливания.

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