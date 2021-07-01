В центре Слуцка установили новые композиции из флагов к празднику. Фото

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В центре Слуцка установили композиции из флагов. Фото
Флаги в центре Слуцка. Фото: Алесь Достанко

В центре Слуцка 30 июня появились высокие композиции из зелёных, красных и других флагов. Слуцк готовится к празднованию Дня Независимости и Дня города.

В центре Слуцка установили композиции из флагов. Фото

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В центре Слуцка установили композиции из флагов. Фото