Октябрь Дубовик — человек в прошлом известный на Случчине. Был заместителем председателя Слуцкого райисполкома, директором сельхозлицея. Но мало кто знает, что во время Великой Отечественной войны он был разведчиком и освобождал Случчину. По материалам архивов, бесед с родственни­ка­ми и колле­гами «Кур'ер» восстановил военную биографию Октября Ивановича Дубовика.

Принёс весть об освобождении

В один из первых дней июля 1944 года на деревенской улице села Сунаи, что на Копыльщине, появился всадник на белом коне. Подъехал к хате Ефросинии Дубовик, спешился. Ему навстречу вышла хозяйка и, вглядевшись в лицо гостя, всплесну­ла руками. Во всаднике она узнала сына Октября, которого не видела три года и ничего не знала о его судьбе.

Сын сообщил односельчанам: «Для вас война закончена, погнали фашистов дальше, на Запад…». Люди передавали весть друг другу, выходили на улицу, плакали и смеялись.

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«Папа всегда с гордостью говорил об этом эпизоде и о том, что освобождал родные места, — вспоминает Ирина Антонович, дочь Октября Дубовика. — Но никогда не расска­зывал о том, как воевал. Думаю, для него это были тяжёлые воспоминания. Знаю, что он был разведчиком. Можно только представить, какие испытания выпали ему. В нашей семье самым главным праздником был День Победы. Был, есть и будет».

Командир отделения разведки

Октябрь Дубовик родился 22 июля 1924 года на Копыль­щине. Перед войной окончил 8 классов Пуковской школы и учился в Минске на столяра. Когда началась война, эвакуировался в Саратовскую область и работал в колхозе «Новый путь».

В сентябре 1942 года Октября призвали в армию и зачисли­ли курсантом в Симферопольское пулемётно-миномётное военное училище, эвакуированное в город Балаково.

В феврале 1943-го его направили на фронт командиром отделения разведки взвода управления 120-го миномётного дивизиона 115-й особой бригады 65-й армии. Участвовал в боях против немецко-фашистских захватчиков на Центральном, 1-ом Белорусском фронтах.

О чём рассказали архивы

На сайте «Память народа» опубликованы документы, из которых можно узнать, как вое­вал Октябрь Дубовик.

26 августа 1943 года. «При прорыве переднего края товарищ Дубовик первым заметил самоходную пушку. Под огнём добежал до командного пункта и сообщил о цели противника. Пушка была уничтожена».

«При прорыве переднего края товарищ Дубовик первым заметил самоходную пушку. Под огнём добежал до командного пункта и сообщил о цели противника. Пушка была уничтожена». 27 августа 1943 года. «При преследовании противника под сильным минометным огнём выбрал НП (наблюдательный пункт — прим. редакции) командира дивизиона. К приходу командира подготовил данные о батарее противника и пулемёту, не дающим передвигаться пехоте. Самостоятельно открыл огонь, батарея была подавлена».

«При преследовании противника под сильным минометным огнём выбрал НП (наблюдательный пункт — прим. редакции) командира дивизиона. К приходу командира подготовил данные о батарее противника и пулемёту, не дающим передвигаться пехоте. Самостоятельно открыл огонь, батарея была подавлена». 16 октября 1943 года. За личное мужество, храбрость, проявленную в боях, за выполнение задания командования при форсировании реки Днепр в районе г. п.Лоев Гомельской области разведчик Дубовик был награждён медалью «За отвагу», которая была особо уважаемой и ценимой среди фронтовиков.

За личное мужество, храбрость, проявленную в боях, за выполнение задания командования при форсировании реки Днепр в районе г. п.Лоев Гомельской области разведчик Дубовик был награждён медалью «За отвагу», которая была особо уважаемой и ценимой среди фронтовиков. Июль 1944 года. «Во время боёв у села Каменец разведчик Дубовик под сильным артиллерийским огнём противника перебрался на левый берег реки Западный Буг. Выбрал наблюдательный пункт на крыше одного из домов, быстро, умело передавал на батарею сведения об огневых целях противника. Противник начал обстреливать наблюдательный пункт, но разведчик Дубовик не покинул его. Когда батарея начала форсировать реку Западный Буг, противник открыл массированный огонь по месту переправы. По собственной инициативе разведчик Дубовик нашёл брод, по которому батарея переправилась на левый берег без потерь. В боях за населённый пункт Каменец разведчик Дубовик находился впереди боевых порядков пехоты, обнаружил миномётную батарею противника, сообщил её координаты командиру батареи, огневая точка противника была уничтожена».

За этот подвиг Октябрь Дубовик был награждён второй медалью «За отвагу».

115-я особая стрелко­вая бригада, в которой воевал Дубовик, отличилась при освобождении Бобруйска, освобождала деревни Слуцкого района — Шищицы, Леньки, Греск. В начале июля 1944 года была освобождена деревня Сунаи, где жила семья Октября.

В августе 1944 года командование направило сержанта Дубовика в Рязанское Краснознамённое пехотное училище им. Ворошилова. Демобилизовался из армии он в 1947 году в звании капитана.

Награды: 12 медалей, среди которых две — «За отвагу», орден Отечественной войны II степени.

В мирной жизни

После войны Октябрь Дубовик работал в Греске инспектором райфинотдела, инструктором в райкоме партии и продолжал учиться. Окончил Минскую высшую партийную школу, заочно — исто­рический факультет Минского пединститута. В 32 года стал замести­телем председателя Слуцкого райисполкома и проработал в этой должности 15 лет. В 1971 году Октября Ивановича назначили директором Слуцкого ПТУ № 209 (сейчас — Слуцкий государственный профессиональный лицей), которым руководил более 20 лет. Немало сил вложил в его становление и развитие. За успехи в воспитании и обучении молодёжи училища его неоднократно награждали правительственными наградами. Уйдя на пенсию в 1994 году, работал в совете ветеранов, участвовал в общественно-политической жизни района и города. Октябрь Иванович умер 13 февраля 2007 года.

Что помнят в лицее о бывшем директоре

Октября Ивановича Дубовика помнят в лицее и сейчас. Первые, встретившиеся в лицее учащиеся, на вопрос, знают ли, кто такой Октябрь Иванович Дубовик, ответили: «Знаем. Он был нашим директором». «У него училась моя мама», — добавил один.

«Это был настоящий руководитель, который вникал во все дела училища, до всего ему нужно было прикоснуться, будь то учебный, производственный или воспитательный процесс, — вспоминает Лариса Даниловская, заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея. — Под руко­водством Октября Ивановича училище в 1970—1980 годы стало центром обмена опытом областного, республиканского и всесоюзного уровня».

«Октября Ивановича помню как строгого руководителя, — говорит Василий Макаревич, мастер производственного обучения. — Под его началом была создана учебно-производственная база, построены трактодром и автодром. В начале 70-х училищу передали отстающий колхоз „Победа“ с 1700 га земли и 1200 голов крупного рогатого скота. Через четыре года производственные показатели там выросли в 2,5 — 3 раза. Директор с уважением относился к людям, но не терпел халатности в работе. Мог отругать нерадивого работника или ученика, но потом подходил к нему, по-отечески давал совет, как исправить ошибку. Люди не обижались, понимали, что Октябрь Иванович подвигал коллектив к новым достижениям».

Указом Президиума Верховного Совета БССР Октябрю Ивановичу Дубовику в 1982 году было присвоено звание «Заслуженный работник профессионально-технического образования БССР». Его имя занесено в Книгу народной славы Слуцкого района.

При написании статьи использованы материалы из фондов Слуцкого краеведческого музея, архивные документы, опубликованные на сайте «Память народа», фотографии из архива Слуцкого государственного профессионального лицея.