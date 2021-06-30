В августе в Беларуси пересчитают тунеядцев. Как не попасть в этот список и при чём тут жировки

В августе в Беларуси пересмотрят список трудоспособного населения, не занятого в экономике. О том, что делать, чтобы не попасть в список тунеядцев, пишет «Варяг».

Чтобы имя не появилось в этом списке, нужно в срок до 21 июля обратиться в комиссию по координации работы по содействию занятости населения. Подтвердить свою занятость нужно документами или их копиями.

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Если человек, данные которого присутствуют в «базе тунеядцев», имеет в собственности жильё, то с 1 августа ему нужно будет оплачивать часть ЖКХ-услуг (газ, горячая вода, отопление) по полному тарифу.