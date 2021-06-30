Моя бабушка, этническая белоруска, жила в лесной деревне и всегда запасалась разными травами. Сухой чабрец и зверобой обязательно были в её нехитрой «косметичке». Сейчас эти травы как раз созрели для сбора на Случчине.

Бабушка собирала травы утром, когда растения ещё «в самой силе». Сушила на чердаке. Заваривала, например, щепотку чабреца в кипятке и полоскала волосы. Неповторимый нежный аромат сохранялся несколько дней.

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От неё и я научилась собирать и сохранять различные травы. Сейчас самое время заготавливать чабрец и зверобой. «На велик — и вперёд за чабрецом. Нельзя упустить момент», — сказала я себе.

Лекарственные травы собираю подальше от жилья, как говорится, чтобы петухов не было слышно. Такое заветное место у меня есть. Самые близкие деревни — Ляды и Копань. Ещё лет 15 назад здесь на хуторе жила женщина. Теперь от жилья остался островок с деревьями и остатки построек. Полевая дорога ведёт вдоль заросшего канала. Запахи лета приводят в состояние душевного покоя.

Склон рукотворного водоёма зарос разнотравьем. Полянки чабреца сразу не увидишь. Эта трава не растёт сплошным ковром — только разрозненными небольшими лужайками.

Собираю аккуратно. Срезаю ножом цветочки на тоненьких стебельках. Корневую систему не затрагиваю. Тут же есть и зверобой. Это отличное лекарство от многих болячек.

Полчаса — и корзина чабреца с пучком зверобоя готовы. Сушу, как и бабушка, на чердаке. Потом раскладываю в бумажные пакеты.

Чем полезен чабрец

Чабрец, его ещё называют тимьян, славится полезными свойствами. Это растение с ярким ароматом. Чай из чабреца употребляю при любой простуде и для профилактики вирусных заболеваний.

Зверобой — лекарство и косметика

Зверобой в славянской традиции называют Иванова кровь. Это средство от многих недугов: его применяют как болеутоляющее, ранозаживляющее, мочегонное, желчегонное средство, а также как регенерирующий препарат. Отвар из зверобоя укрепляет нервную систему.

Зверобой ценю за то, что не вызывает побочных явлений, в отличие от успокоительных лекарств химического происхождения. Отвар можно использовать и в косметических целях для масок на лицо и ополаскивания волос. И процедура абсолютно бесплатна для тех, кто сам собирает травы!