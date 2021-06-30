В Минске пара украла вибратор из секс-шопа. Хозяин магазина просит рассчитаться за товар

В одном из минских секс-шопов пара молодых людей утащила вибратор, пишет Onliner со слов хозяина магазина.

Сперва пара расспрашивала продавца о размерах, цветах и формах, а затем, обсудив последний важный момент — «это для одного или двоих», они разделились. Мужчина направился к продавцу, а женщина спряталась за полку с товаром и, прячась от глаз продавца за плётками, отправила в сумку вибратор. — Сегодня в магазине произошла кража, к слову, первая за более чем два года работы магазина. Предполагаемые воришки попались на камеру, где видно, как девушка кладёт резиновое изделие себе в сумку. На данный момент в милицию я не обращался, но инцидент может расценивается как мелкое хищение и ребятам грозит административная ответственность, — рассказывает Евгений.

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Девушка была в маске, а вот лицо мужчины камерам удалось заснять.

— Стоимость украденного — 63,90 рубля, но самое смешное, что девушка ещё выбирала, какой же ей взять, и остановилась на варианте подешевле. Хотелось бы, чтобы они просто рассчитались за него, — заканчивает Евгений.