77 лет назад 30 июня Красная Армия освободила Слуцк от немецко-фашистских оккупантов. В эту праздничную для случчан дату «Кур'ер» напоминает о своих проектах, которые сохраняют память о воинах Великой Отечественной.

Проекты «Имена Слуцк» и «Имена Копыль» — это электронные банки данных, в которых собрана информация о погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны солдатах, офицерах, партизанах, имеющих отношение к Случчине. Здесь вы найдёте имена земляков — уроженцев Случчины, Копыльщины, Стародорожчины, Любанщины и нынешнего Солигорского района, а также военнослужащих и партизан, призванных местными военкоматами на фронт.

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