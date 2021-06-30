Несмотря на жару, случчане знают потаённые уголки в лесу и собирают вполне привлекательную чернику. Сегодня, 30 июня, на Слуцком рынке было пять человек, которые продавали целебную ягоду. Цену все установили одинаковую.

Как и всегда, первые цены «кусачие»:

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1 стакан стоит 1,5 рубля;

пол-литровая банка — 3 рубля,

а литровая — 6 рублей.

А вот лесной земляники нет

По словам одного из торговцев черникой, который занимается сбором лесных даров ежегодно, в лесу сухо, поэтому земляника не уродилась.

Туго и с грибами

Торговцы говорят, что в лесу уже появились лисички, белые, подберёзовики, красноголовики и сыроежки. Но пока на рынке их не видать, а это чёткий показатель — за грибами ехать рано.