Несмотря на жару, случчане знают потаённые уголки в лесу и собирают вполне привлекательную чернику. Сегодня, 30 июня, на Слуцком рынке было пять человек, которые продавали целебную ягоду. Цену все установили одинаковую.
Как и всегда, первые цены «кусачие»:
- 1 стакан стоит 1,5 рубля;
- пол-литровая банка — 3 рубля,
- а литровая — 6 рублей.
А вот лесной земляники нет
По словам одного из торговцев черникой, который занимается сбором лесных даров ежегодно, в лесу сухо, поэтому земляника не уродилась.
Туго и с грибами
Торговцы говорят, что в лесу уже появились лисички, белые, подберёзовики, красноголовики и сыроежки. Но пока на рынке их не видать, а это чёткий показатель — за грибами ехать рано.