«У них своя атмосфера». Молодые люди устраивают «дискотеку» возле баров в центре Слуцка и мешают местным жителям

В редакцию «Кур'ера» по факсу прислали безымянную жалобу на шум возле баров в центре города. Мы связались со случчанкой, которая живёт в том районе. Она сказала, что проблема действительно есть, но виноваты не заведения, а люди, которые возле них включают громкую музыку из колонок и устраивают «разборки». Милиция также прокомментировала ситуацию.

Жалоба в редакцию

Приводим текст полностью:

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«Здравствуйте, редакция газеты «Інфа-Кур'ер»!

Обращаются к вам жильцы, проживающие в домах рядом с баром «Доски». Недавно прочитали в вашей заметке про срабатывающую сигнализацию Беларусбанка, которая мешает людям отдыхать ночью. У нас же каждую ночь так шумно, что нет сил больше терпеть. У нас в семьях маленькие дети, старики, люди, которым нужно отдохнуть после трудового дня. Лечь спать и уснуть в 10−11 часов вечера нереально. С 23.00 начинается такой шум, писк, рёв — это так молодёжь развлекается возле бара — что терпение уже на исходе, жильцы возмущены, ведь этот балаган продолжается до 2−3 ночи в будние и выходные дни, и как здесь отдохнуть, если в 6−7 часов утра нужно идти на работу. Вы можете убедиться в этом сами, далеко ходить не надо.

Как нам поступить, куда обратиться за помощью? Помогите разобраться".

Что говорит местная жительница

Случчанка Яна Баранникова живёт в доме возле заведений «ЭпиЦентр» и «Доски» (они находятся рядом друг с другом). Она рассказала «Кур'еру» следующее:

«К самим «Доскам» и «Эпицентру» как таковым вопросов нет. Даже если там внутри играет музыка, она не доносится на улицу.

Это компании, молодые люди лет 17−18, приезжают, ставят свои машины, из них выставляют сабвуферы. И музыка там грохочет, пока кто-нибудь из жильцов не «психанёт» и не выйдет. В последний раз я выходила дня четыре назад в начале 2-го ночи, просила ребят сделать потише.

Они становятся либо возле баров либо на парковке «Маяка» и устраивают свою «дискотеку», потому что в баре им, может быть, слишком тихо или жарко.

Ещё они напиваются и во дворе постоянно устраивают свои какие-то разборки, драки. У них начинается своя атмосфера. Они считают, что их никто не слышит, но на самом деле всё всем слышно.

Я знаю, что соседний дом писал в исполком, а потом — в Администрацию президента. И одно время возле баров стояла постоянно милиция. Они контролировали там ситуацию. А в последнее время я вообще не видела, чтобы милиция тут проходила".

Что говорит милиция

Как рассказал «Кур'еру» Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник милиции общественной безопасности, в последнее время жильцы указанных домов не жаловались в милицию на шум возле баров.

«Естественно, летом людей там больше, — говорит Александр Александрович. — Не систематически, но жалобы бывают на шум возле каждого кафе. Это обычное явление в городе, мы не можем закрыть все заведения.

Если к нам поступают такие сообщения, мы на них реагируем. Присылаем наряды милиции. Но в этом году явных проблем с баром «Доски» не было: массовых жалоб не поступало. Есть проблема с кафе «Нон-стоп», но там жилого сектора нет".