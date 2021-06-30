В Беларуси комиссия по информационной безопасности будет наказывать СМИ за вредную информацию

Межведомственная комиссия вправе принимать решения по ограничению доступа к интернет-ресурсам и прекращению выпуска СМИ, если у них есть сообщения, распространение которых способно нанести вред национальным интересам. Соответствующий указ подписан Александром Лукашенко. Документ опубликован на сайте Национального правового интернет-портала.

В документе указано, что Межведомственной комиссией будут приниматься решения «о наличии в продукции средства массовой информации, в том числе иностранного, на интернет-ресурсе, в сетевом издании информационных сообщений и (или) материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь».

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Указ вступил в силу с 26 июня 2021 года.