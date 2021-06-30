На пляже в 11-м городке в Слуцке и на Рудне детям купаться нельзя. Санитарные врачи объяснили почему

Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района, вынес требование — с 29 июня ограничить купание детей в реке Случь на пляже в 11-м городке и в водохранилище «Рудня».

Как пояснили «Кур'еру» в Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии, в воде выявлено однократное превышение микробиологического показателя безопасности.

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КУП «Слуцкое ЖКХ» и ОДО «Универсалсервис», в чьём ведении находятся данные зоны, должны разместить в зонах отдыха предупредительную информацию об ограничении купания для детей. Данная мера введена до получения результатов повторных лабораторных исследований по данному показателю.

Купание взрослых и занятия всеми видами водного спорта не ограничены.