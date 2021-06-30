Раков ловить можно, но не всех. Сотрудники Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира рассказали «Кур'еру», каких раков ловить запрещено и о других правилах добычи членистоногих.

В Беларуси в основном распространены два вида рака — широкопалый и длиннопалый.

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Рак широкопалый включён в Красную книгу Беларуси , лов его запрещён.

, лов его запрещён. Встречается в водоёмах ещё и полосатый рак, его добыча не ограничена.

Рак длиннопалый (узкопалый) является объектом любительского рыболовства.

Норма вылова составляет не более 2 килограммов раков в сутки на человека.

Ограничения

Для добычи в личных целях следует использовать раколовки определённых параметров, но не больше трёх на человека.

Ловить раколовками можно только в светлое время суток.

Оставлять раколовки без визуального контроля не разрешается.

Запрещено

Ловить яйценосных самок и самок с личинками запрещено в течение всего года.

Добывать раков с длиной тела менее 10,5 сантиметра (от острия рострума до конца тельсона).

Добывать раков с использованием осветительных приборов и (или) плавательных средств.

Лов руками в тёмное время суток.

СПРАВКА. Раколовка — орудие добычи раков, представляющее собой сетчатый квадрат (круг) с диагональю (диаметром) не более 100 сантиметров с закреплённой в центре наживкой (подъёмник открытого типа) или ловушку (длиной не более 100 см) с одним или несколькими (не более 5) входами с диаметром входного отверстия не более 70 сантиметров (закрытого типа).