Нотариусы Минской области бесплатно проконсультируют всех желающих 2 июля

В пятницу, 2 июля, нотариусы Минской области проведут бесплатные консультации. Акция посвящена Дню Независимости Республики Беларусь и 77-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков, пишет «Слуцкі край».

В течение рабочего дня все желающие могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей.

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Консультацию также можно получить по телефону или с помощью Skype.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary. by в разделе «Найти нотариуса».