Забастовки, аресты… За что ещё теперь могут уволить с работы

В конце июня меняется Трудовой кодекс — вступает в силу закон № 114-З от 28 мая 2021 года. Теперь наниматель сможет по новым основаниям увольнять сотрудников или отстранять их от работы. Такая информация размещена на Национально правовом интернет-портале Республики Беларусь.

В статью 42 о «Расторжении трудового договора по инициативе нанимателя» добавлены три новых основания:

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Отсутствие на работе в связи с тем, что работник отбывает административное взыскание в виде ареста, который препятствует исполнению трудовых обязанностей. Принуждение работников участвовать в забастовке, создание другим работникам препятствий для того, чтобы они выполняли свои трудовые обязанности, призыв к работникам прекратить трудиться без уважительных причин. Участие работника в незаконной забастовке, а также при иных формах отказа работника выполнять трудовые обязанности (полностью или частично) без уважительных причин.

Изменена и статья 46 о «Расторжении трудового договора по инициативе нанимателя с предварительного уведомления профсоюза или согласия профсоюза».

Нанимателю больше не нужно предварительно (не позднее чем за две недели до увольнения) уведомлять профсоюз, если он решил расторгнуть договор с работником по одному из этих оснований.

Также исключена возможность включения в коллективные договоры или соглашения требования о том, что на увольнение работника по этим основаниям необходимо предварительное согласие профсоюза.

Помимо статьи 42, меняется статья 49 «Отстранение от работы».

Теперь наниматель сможет отстранять работника от работы в случаях, когда сотрудник призывает своих коллег прекратить работу без уважительных причин.

Это решение нанимателя оформляется приказом с объяснением причин, по которым работник отстранён от работы.

Работник должен подписать эту бумагу. За период отстранения от работы заработная плата ему начисляться не будет.

Статья 388 «Забастовка» дополнена нормой, по которой при проведении забастовок запрещается выдвигать политические требования.

А если суд сочтёт, что забастовка или решение о её проведении незаконны, то это решение суда должно быть исполнено немедленно.

Такие поправки внесены в статью 395 «Незаконная забастовка» — из неё удалена фраза «после вступления решения в законную силу».

Изменен закон № 354-З от 5 января 2016 года «О промышленной безопасности».

Теперь запрещается проводить забастовки на предприятиях, которые имеют опасные производственные объекты.

К таким опасным объектам относятся в том числе те из них, где получают, транспортируют, используют расплавы чёрных и цветных металлов, ведут горные работы или изготавливают, хранят либо уничтожают промышленные взрывчатые вещества.

Изменения также внесены в статью 47. Сюда включено такое новое основание для увольнения, как нарушение работником порядка сбора, систематизации, хранения, изменения, использования, обезличивания, блокирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных.