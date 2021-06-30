Акция «Новая жизнь в обмен на крышечки» в Слуцке продолжается. Случчане всё ещё могут приносить крышечки в редакционный отдел «Кур'ера» по адресу: улица Ленина, 128.

Мы отвозим их в Минск волонтёрам проекта, которые сдают их на переработку. Вырученные деньги переводят детям, нуждающимся в медицинской помощи. Акцию поддерживают и другие города Беларуси.

Реклама

По словам Натальи Кунцевич, организатора проекта, ежегодно на свалки попадает 4000 тонн пластиковых крышек. Если сохранить их и сдать на завод, можно получить $ 800 тысяч.

Какие приносить крышки?

Приносить пластиковые крышки можно от обычных бутылок и банок из-под воды, йогуртов, молока, кофе, шампуней, подсолнечного масла и т. д. , на которых есть маркировка 2, 4 или 5. Необходимо, чтобы они были чистые, грязные не принимаются.

За 2,5 года крышечки в «Кур'ер» принесли сотни случчан. Полный список благотворителей ЗДЕСЬ.