Акция «Новая жизнь в обмен на крышечки» в Слуцке продолжается. Случчане всё ещё могут приносить крышечки в редакционный отдел «Кур'ера» по адресу: улица Ленина, 128.
Мы отвозим их в Минск волонтёрам проекта, которые сдают их на переработку. Вырученные деньги переводят детям, нуждающимся в медицинской помощи. Акцию поддерживают и другие города Беларуси.
По словам Натальи Кунцевич, организатора проекта, ежегодно на свалки попадает 4000 тонн пластиковых крышек. Если сохранить их и сдать на завод, можно получить $ 800 тысяч.
Какие приносить крышки?
Приносить пластиковые крышки можно от обычных бутылок и банок из-под воды, йогуртов, молока, кофе, шампуней, подсолнечного масла
За 2,5 года крышечки в «Кур'ер» принесли сотни случчан. Полный список благотворителей ЗДЕСЬ.