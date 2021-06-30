«Я всегда ходила во снах, только недавно стала видеть себя на коляске». Жительница Слуцка с инвалидностью окончила вуз и мечтает стать сценаристом

Случчанке Айгюн Гулиевой в детстве поставили диагноз «церебральный паралич». Сейчас девушке 25 лет. Она передвигается на коляске, но это не помешало ей получить высшее образование — она дипломированный филолог.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта «Невозможное — возможно» Слуцкого ТЦСОН и газеты «Кур'ер».

Айгюн рассказала «Кур'еру», как училась в школе и вузе, о своей мечте стать сценаристом и о планах на будущее.

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В школе с геометрией и физикой не дружила

«Когда была маленькая, я не понимала, что я не такая, как все. Моё детство было беззаботным, я не думала, что со мной что-то не так, — рассказывает Айгюн. — Ко мне часто приходили подружки. Мы могли найти себе занятие. Дружили, общались как обычные дети. Сначала я училась в классе для детей с особенностями развития, но даже там не чувствовала себя особенной. Мне давали указку — и я всех «строила». Говорили, что «Айгюн за старшую».

Уже с 4-го класса я была на надомном обучении. Лучше всего мне давались гуманитарные дисциплины, а вот с геометрией и физикой я не дружила. Моя учительница по математике меня поддерживала: «Ты не думай, что ты глупая. Ты же всё понимаешь. Не думай о себе плохо».

Как поступила в вуз

Я не выбирала филологический факультет БГУ. Так получилось. С 12 лет хотела стать режиссёром, снимать кино. Пришла на день открытых дверей в Белорусскую академию искусств, а мне сказали: «Как вы себе это представляете? Как вы будете на коляске что-то объяснять актёрам?»

Мне так обидно стало. До этого момента ещё не испытывала такого чувства. До сих пор осадок остался. Смотрю интервью с актёрами, они поступали по несколько раз. Может, так надо, чтобы посмотреть, упёртый ли человек. Я не смогла. Ведь можно было сказать: «Я же и поступаю, чтобы научиться». Противопоказаний к тому, чтобы стать режиссёром, у меня не было.

Эта встреча меня настолько задавила, что я потом очень долго чувствовала себя неуверенной. Человек выбирает профессию самостоятельно, а уже успешный он будет или нет — время покажет. Но так рубить в самом начале тоже было неэтично со стороны тех, кто сидел в комиссии.

Была мысль поступить на сценариста. Но я уже понимала, что в этот вуз не вернусь.

В итоге я поступила на филфак на русскую филологию. Ездили на день открытых дверей, и там всё понравилось.

Сейчас замечаю, что многие сценаристы оканчивали филфак. Как нам говорили в вузе, филолог — универсальное образование. Он может работать где угодно в гуманитарной сфере.

Без родителей я бы не справилась

Поступила на бюджет. Единственная поблажка заключалась в том, что мои вступительные экзамены проходили иначе из-за моих особенностей. Я боялась, что не попаду в клеточки бланка ЦТ и компьютер неверно подсчитает результат. Поэтому вступительные экзамены у меня принимала комиссия.

Училась заочно по общей программе. Было очень тяжело, но не в плане учёбы. Меня укачивает в авто­мобиле. А в Минск на сессии приходилось ездить ежедневно.

Были и другие сложности. Первая пара могла быть на третьем этаже, вторая — на пятом. И папе приходилось меня поднимать и опускать само­му, потому что лифта не было. Мама была со мной в вузе всё время, писала конспекты сво­ей рукой, носила коляску по этажам. В общем, без родителей я бы не справилась с учёбой.

Интересно, что на фил­факе учились студенты разных националь­ностей. Они могли не связывать двух слов по-русски, но всегда подходили, брались за коляску с же­ланием помочь перебраться на другой этаж.

Летом 2019-го я окон­чила вуз. Диплом пока лежит без дела. Об этом я тоже не жалею, потому что изучаю особенности сценарной работы.

Хотела бы учиться у Бондарчука

Кино зацепило меня и не отпускает. Мне очень нравится всё, что с ним связано.

Читаю биографии известных режиссёров, сценаристов и очень радуюсь за тех, кто родом из глубинки, но чего-то добился в жизни и профессии. Вот, например, Леонид Купридо родился в Солигорске. Написал сценарии к сериалам «Кадетство», «Солда­ты» и другим. Увидеть бы его и сказать: «Спасибо! Я решила стать сценаристом во многом после ваших фильмов».

Знаю, что есть курсы сценаристов, где можно учиться онлайн. Они не­де­шёвые. В шко­ле у Фёдора Бондарчука обучение стоит порядка $ 5000. Есть дешевле, но у та­ких препода­вателей нет ни имени, ни опы­та — снял три эпизода в сериалах и говорит, что научит меня. Это смешно.

Я сейчас не готова разговаривать с роди­­те­лями про платное обучение, потому что сама не зарабатываю. Если бы были свои деньги, то откладывала бы.

Мне сейчас предла­гают написать сценарий про общество людей с инвалидностью, но для меня это сложно. Идеализировать я никого не буду. Люди разные. И мне кажется, наше общество не до­шло до такой точ­ки осознания, чтобы их волновали проб­лемы людей с инвалидностью. Может, я неправа и один спектакль что-то изменил бы. Может быть, для детей поставим спектакль.

Должна быть надежда

Сейчас читаю, смотрю интеллектуальные игры, помогаю брату с уроками. В основном мой день проходит так: занятия на тренажёрах, потом смотрю какой-то фильм, читаю, учусь. Ничего выдающегося.

Купили вертикализатор ходьбы, тренируюсь. Я всегда ходила во снах, только недавно стала видеть себя на коляске. Может быть, мне суждено остаться такой навсегда. Но с другой стороны, должна быть надежда. Поэтому использую любой шанс, чтобы научиться ходить, хоть по стеночке".