В деревне под Слуцком загорелся жилой дом. Повреждён только чердак (фото)

Во вторник, 29 июня, в 13.54 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне Працевичи.

Когда спасатели прибыли на место, жилой кирпичный дом горел открытым пламенем. В кратчайшее время работники МЧС локализовали и ликвидировали загорание. Причина пожара устанавливается, сообщили «Кур'еру» в Слуцком РОЧС.

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В результате пожара огонь повредил деревянную обрешётку и имущество по всей площади чердака.