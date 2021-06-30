В деревне под Слуцком загорелся жилой дом. Повреждён только чердак (фото)

Во вторник, 29 июня, в 13.54 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне Працевичи.
Когда спасатели прибыли на место, жилой кирпичный дом горел открытым пламенем. В кратчайшее время работники МЧС локализовали и ликвидировали загорание. Причина пожара устанавливается, сообщили «Кур'еру» в Слуцком РОЧС.
В результате пожара огонь повредил деревянную обрешётку и имущество по всей площади чердака.
Слуцкий районный отдел по ЧС напоминает случчанам о важности и необходимости содержания домовладений в пожаробезопасном состоянии и соблюдении правил пожарной безопасности. Будьте бдительны и осторожны при использовании открытого огня, соблюдайте правила безопасности и установите в своем доме автономный пожарный извещатель. Берегите себя и своих близких!