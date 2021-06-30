Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 1 июля. Обзор

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«Чалавек будзе атрымліваць хоць нейкія грошы на хлеб»

«Для вас война закончена, погнали фашистов»

«Как дачники платим вдвойне за газ и за свет»

«В отделении ГАИ была одна машина и пару мотоциклов»

Что нужно знать, прежде чем бурить скважину

Чытаў на сайце «Кур'ера» гісторыі пра бамжоў і жабракоў. Пра маладога хлопца, які прыбіўся да кафэ «Нон-стоп» і начуе на лаўках побач. Пра мужчыну з жанчынай, якія бамжуюць і чакаюць, калі іх хто-небудзь возьме «ў рабства». Пра хлопца, які начаваў у пад’ездзе… Вось вырашыў напісаць гісторыю, удзельнікам якой стаў сам.Октябрь Дубовик — человек в прошлом известный на Случчине. Был заместителем председателя Слуцкого райисполкома, директором сельхозлицея. Но мало кто знает, что во время Великой Отечественной войны он был разведчиком и освобождал Случчину. По материалам архивов, бесед с родственни­ка­ми и колле­гами «Кур'ер» восстановил военную биографию Октября Ивановича Дубовика.Жить летом в деревне мечтают даже горожане. Многие становятся сельскими жителями на сезон. Что волнует дачников? Как проходит их жизнь в деревне? Об этом они рассказали корреспонденту «Кур'ера» во время традиционных поездок по деревням региона.Госавтоинспекции Беларуси 3 июля исполняется 85 лет. К этой дате «Кур'ер» подготовил для наших читателей интервью с бывшим начальником Слуцкой ГАИ Александром Ивлевым. Он рассказал, какой была инспекция полвека назад, как работали провинциальные гаишники, когда не было камер, радаров, а вместо автобусов людей возили грузовики.

Многие случчане живут в частных домах и решают проблему водоснабжения самостоятельно. Нужно ли получать разрешение на скважину, как правильно выбрать место, какие бывают скважины, «Кур'ер» разбирался вместе со специалистами.

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«Хочешь сделать хорошо — делай сам»

Особенности и правила вступительной кампании-2021

Леонид Томко 17 лет назад переехал из Слуцка в деревню Козловичи. С тех пор и начал преобразовывать свой дом и дворовую территорию. Сейчас двор Леонида украшают работы, сделанные своими руками: беседка, колодцы, аисты, мельница, пруд, печь, мебель для отдыха. Для рубрики «Я сделал это сам» мастер рассказал о вдохно­вении, творчестве и своих работах.

Конкуренция в этом году не сравнится с 2016—2020 годами. Высшие учебные заведения страны готовы принять 54 900 абитуриентов (на бюджет и платное), а выпускников 11-х классов всего около 52 тысяч человек.