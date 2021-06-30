30 июня 1944 года с утра и примерно до 17.00 продолжались бои Красной Армии за Слуцк. В этот день, 77 лет назад, город освободили от трёхлетней немецко-фашистской оккупации.
В своём спецпроекте «Случчина помнит» «Кур'ер» публиковал истории про то, какой была жизнь под оккупацией и как освобождали Слуцк. Вот только некоторые из них:
- А потым танк разабралі на плугі. Жыхары вёсак Случчыны распавядаюць, як для іх пачалася вайна
- «В 7 лет я понимала, что такое жизнь и смерть». Случчанка рассказала о событиях зимы 1943 года, которые запомнила на всю жизнь
- Как в Слуцке пятеро детей «освободили» мать из фашистской комендатуры
- Две давние истории из слуцкого леса
- Как Слуцк освобождали от немцев. Свидетельства очевидцев и участников боёв
Соавторами проекта мы приглашаем стать наших читателей. Рассказы наших дедушек и бабушек, воспоминания ныне живущих и уже ушедших ветеранов и участников войны, сохранившиеся фотографии довоенного, военного и послевоенного времени — основа проекта. Вместе с вами мы формируем виртуальный «бессмертный полк» Случчины, участники которого приближали Победу. Присылайте ваши рассказы и фото на info@kurjer.info или оставляйте прямо здесь. Или звоните: 2 05 05 — и мы приедем к вам.