30 июня 1944 года с утра и примерно до 17.00 продолжались бои Красной Армии за Слуцк. В этот день, 77 лет назад, город освободили от трёхлетней немецко-фашистской оккупации.

В своём спецпроекте «Случчина помнит» «Кур'ер» публиковал истории про то, какой была жизнь под оккупацией и как освобождали Слуцк. Вот только некоторые из них:

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